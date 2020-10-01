Автор "Игры престолов" осудил поведение Трампа на дебатах
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Автор культовых книг, положенных в основу сериала "Игра престолов", Джордж Мартин осудил поведение президента Дональда Трампа на дебатах с претендентом на президентский пост Джо Байденом.
"Дональд Трамп опозорил вчера вечером должность президента. Он помочился на демократию", - заявил в своем блоге Мартин, чьи книги считаются образцовым описанием политических интриг. Сам Мартин очень редко высказывается на политические темы, но в данном случае заявил, что не мог сдержаться.
"Даже если отложить в сторону все другие вопросы — а ведь есть крайне важные вопросы, которые решаются в этом году, от межрасовых отношений до климатических изменений и пандемии — вчерашние "дебаты" доказали вне всякого сомнения одну вещь. Джо Байден достойный человек, а Дональд Трамп — нет", - заявил Мартин.
"Я никогда не видел ничего подобного тому, что видел вчера", - заявил Мартин, вспомнив предыдущие дебаты, начиная с дебатов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона в 1960 году.
"Это было отвратительно, оскорбительно, омерзительно. Дональд Трамп плохо себя вел четыре года назад на дебатах с Хиллари Клинтон, но вчера он поставил новые рекорды оскорбительного, надоедливого и грубого поведения. Он бахвалился, неистовствовал, кричал, снова, снова и снова перебивал и не давал Джо Байдену закончить ни одного предложения", - заявил Мартин. Он также обвинил Трампа в "шокирующей лжи", "клевете" и "личных нападках".
"Это было поведение, недостойное президента. Это было поведение, недостойное кандидата в президенты", - заявил Мартин.
Мартин известен как автор литературного цикла "Песнь льда и пламени", на основе которого снят самый популярный сериал в истории "Игра престолов". В книгах и сериале рассказывается о борьбе средневековых кланов за Железный трон Вестероса, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза со стороны потусторонних сил. Мартина считают мастером политического триллера, саспенса и ужасов.