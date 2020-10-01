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Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201001/debaty-1578029245.html
Автор "Игры престолов" осудил поведение Трампа на дебатах
Автор культовых книг, положенных в основу сериала "Игра престолов", Джордж Мартин осудил поведение президента Дональда Трампа на дебатах с претендентом на... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T05:15
2020-10-01T05:15
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости.</strong> Автор культовых книг, положенных в основу сериала "Игра престолов", <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Rehjjmond_Richards_Martin/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Мартин</a> осудил поведение президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на дебатах с претендентом на президентский пост <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>."Дональд Трамп опозорил вчера вечером должность президента. Он помочился на демократию", - заявил в своем блоге Мартин, чьи книги считаются образцовым описанием политических интриг. Сам Мартин очень редко высказывается на политические темы, но в данном случае заявил, что не мог сдержаться."Я никогда не видел ничего подобного тому, что видел вчера", - заявил Мартин, вспомнив предыдущие дебаты, начиная с дебатов <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Kennedi/" target="_blank" data-auto="true">Джона Кеннеди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Richard_Nikson/" target="_blank" data-auto="true">Ричарда Никсона</a> в 1960 году."Это было поведение, недостойное президента. Это было поведение, недостойное кандидата в президенты", - заявил Мартин.Мартин известен как автор литературного цикла "Песнь льда и пламени", на основе которого снят самый популярный сериал в истории "Игра престолов". В книгах и сериале рассказывается о борьбе средневековых кланов за Железный трон Вестероса, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза со стороны потусторонних сил. Мартина считают мастером политического триллера, саспенса и ужасов.
https://ria.ru/20201001/debaty-1578028280.html
https://ria.ru/20200930/debaty-1578025231.html
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Автор "Игры престолов" осудил поведение Трампа на дебатах

05:15 01.10.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Автор культовых книг, положенных в основу сериала "Игра престолов", Джордж Мартин осудил поведение президента Дональда Трампа на дебатах с претендентом на президентский пост Джо Байденом.
"Дональд Трамп опозорил вчера вечером должность президента. Он помочился на демократию", - заявил в своем блоге Мартин, чьи книги считаются образцовым описанием политических интриг. Сам Мартин очень редко высказывается на политические темы, но в данном случае заявил, что не мог сдержаться.
"Даже если отложить в сторону все другие вопросы — а ведь есть крайне важные вопросы, которые решаются в этом году, от межрасовых отношений до климатических изменений и пандемии — вчерашние "дебаты" доказали вне всякого сомнения одну вещь. Джо Байден достойный человек, а Дональд Трамп — нет", - заявил Мартин.
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
01:43Президентские выборы в США — 2020
Познер назвал постыдными оскорбления Трампа и Байдена на дебатах
"Я никогда не видел ничего подобного тому, что видел вчера", - заявил Мартин, вспомнив предыдущие дебаты, начиная с дебатов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона в 1960 году.
"Это было отвратительно, оскорбительно, омерзительно. Дональд Трамп плохо себя вел четыре года назад на дебатах с Хиллари Клинтон, но вчера он поставил новые рекорды оскорбительного, надоедливого и грубого поведения. Он бахвалился, неистовствовал, кричал, снова, снова и снова перебивал и не давал Джо Байдену закончить ни одного предложения", - заявил Мартин. Он также обвинил Трампа в "шокирующей лжи", "клевете" и "личных нападках".
"Это было поведение, недостойное президента. Это было поведение, недостойное кандидата в президенты", - заявил Мартин.
Мартин известен как автор литературного цикла "Песнь льда и пламени", на основе которого снят самый популярный сериал в истории "Игра престолов". В книгах и сериале рассказывается о борьбе средневековых кланов за Железный трон Вестероса, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза со стороны потусторонних сил. Мартина считают мастером политического триллера, саспенса и ужасов.
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 22:05
Трамп на дебатах доказал неспособность руководить, заявил Байден
 
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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