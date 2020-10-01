https://ria.ru/20201001/debaty-1578029245.html

Автор "Игры престолов" осудил поведение Трампа на дебатах

Автор культовых книг, положенных в основу сериала "Игра престолов", Джордж Мартин осудил поведение президента Дональда Трампа на дебатах с претендентом на... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T05:15

2020-10-01T05:15

2020-10-01T05:15

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577984146_406:227:3051:1715_1400x0_80_0_0_f691422ad2ed469b4feeb4a0e3cf6568.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости.</strong> Автор культовых книг, положенных в основу сериала "Игра престолов", <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Rehjjmond_Richards_Martin/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Мартин</a> осудил поведение президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на дебатах с претендентом на президентский пост <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>."Дональд Трамп опозорил вчера вечером должность президента. Он помочился на демократию", - заявил в своем блоге Мартин, чьи книги считаются образцовым описанием политических интриг. Сам Мартин очень редко высказывается на политические темы, но в данном случае заявил, что не мог сдержаться."Я никогда не видел ничего подобного тому, что видел вчера", - заявил Мартин, вспомнив предыдущие дебаты, начиная с дебатов <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Kennedi/" target="_blank" data-auto="true">Джона Кеннеди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Richard_Nikson/" target="_blank" data-auto="true">Ричарда Никсона</a> в 1960 году."Это было поведение, недостойное президента. Это было поведение, недостойное кандидата в президенты", - заявил Мартин.Мартин известен как автор литературного цикла "Песнь льда и пламени", на основе которого снят самый популярный сериал в истории "Игра престолов". В книгах и сериале рассказывается о борьбе средневековых кланов за Железный трон Вестероса, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза со стороны потусторонних сил. Мартина считают мастером политического триллера, саспенса и ужасов.

https://ria.ru/20201001/debaty-1578028280.html

https://ria.ru/20200930/debaty-1578025231.html

4

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире