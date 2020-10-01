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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201001/debaty-1578028280.html
Познер назвал постыдными оскорбления Трампа и Байдена на дебатах
Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал в эфире НСН предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T01:43
2020-10-01T05:00
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
владимир познер
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Телеведущий и журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> прокомментировал в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a> предвыборные дебаты <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>."Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили", - заявил Познер.По его мнению, дебаты кандидатов в президенты свелись к "постыдным обзываниям" друг друга. "Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку", - заключил телеведущий.Первые дебаты действующего президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и кандидата на пост главы американского государства от демократов прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что участники постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.Трампу и Байдену предстоят еще два раунда дебатов, также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a> и <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a>. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
https://ria.ru/20200930/debaty-1577997206.html
"После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку" - себя бы пожалел: за 30 лет никаких дебатов действующего президента с кандидатами.
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Пожелаю омерике миллиона цветных революций.и скорейшего развала.
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сша
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дональд трамп, владимир познер, джо байден, сша, в мире

Познер назвал постыдными оскорбления Трампа и Байдена на дебатах

01:43 01.10.2020 (обновлено: 05:00 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал в эфире НСН предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена.
"Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили", - заявил Познер.
По его мнению, дебаты кандидатов в президенты свелись к "постыдным обзываниям" друг друга.
"Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку", - заключил телеведущий.
Первые дебаты действующего президента США и кандидата на пост главы американского государства от демократов прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что участники постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.
Трампу и Байдену предстоят еще два раунда дебатов, также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампВладимир ПознерДжо БайденСШАВ мире
 
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