https://ria.ru/20201001/debaty-1578028280.html

Познер назвал постыдными оскорбления Трампа и Байдена на дебатах

Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал в эфире НСН предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T01:43

2020-10-01T01:43

2020-10-01T05:00

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

владимир познер

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Телеведущий и журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> прокомментировал в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a> предвыборные дебаты <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>."Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили", - заявил Познер.По его мнению, дебаты кандидатов в президенты свелись к "постыдным обзываниям" друг друга. "Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку", - заключил телеведущий.Первые дебаты действующего президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и кандидата на пост главы американского государства от демократов прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что участники постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.Трампу и Байдену предстоят еще два раунда дебатов, также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a> и <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a>. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.

https://ria.ru/20200930/debaty-1577997206.html

ЮБИЛЕЙ-10 бан! давно живу и елочка нравится "После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку" - себя бы пожалел: за 30 лет никаких дебатов действующего президента с кандидатами. 113

Лысый Кучерявый Пожелаю омерике миллиона цветных революций.и скорейшего развала. 101

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир познер, джо байден, сша, в мире