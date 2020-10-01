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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении до конца недели, максимальное значение ожидается в воскресенье и составит 758 миллиметров... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:28
2020-10-01T20:49
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении до конца недели, максимальное значение ожидается в воскресенье и составит 758 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте "<a href="http://www.hmn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Метеоновости</a>" столичного "Метеобюро".Синоптики напомнили, что высокий фон атмосферного давления неблагоприятно отражается на самочувствии людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы."С начала новой недели атмосферное давление станет падать, но теплые дни задержатся до следующих выходных", - добавили синоптики.
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погода, москва, общество

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

13:28 01.10.2020 (обновлено: 20:49 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении до конца недели, максимальное значение ожидается в воскресенье и составит 758 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного "Метеобюро".

"Максимального значения, 1011 гектопаскаль (758 миллиметров ртутного столба), атмосферное давление достигнет в воскресенье, 4 октября. Это выше нормы на 12 единиц. Но рекордным атмосферное давление не станет, рекорд, 1017,5 гектопаскаль (763 миллиметра ртутного столба) останется в 1942 году", - говорится в сообщении.

Синоптики напомнили, что высокий фон атмосферного давления неблагоприятно отражается на самочувствии людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
"С начала новой недели атмосферное давление станет падать, но теплые дни задержатся до следующих выходных", - добавили синоптики.
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