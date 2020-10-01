https://ria.ru/20201001/davlenie-1578046978.html

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении до конца недели, максимальное значение ожидается в воскресенье и составит 758 миллиметров... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:28

2020-10-01T13:28

2020-10-01T20:49

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении до конца недели, максимальное значение ожидается в воскресенье и составит 758 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте "<a href="http://www.hmn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Метеоновости</a>" столичного "Метеобюро".Синоптики напомнили, что высокий фон атмосферного давления неблагоприятно отражается на самочувствии людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы."С начала новой недели атмосферное давление станет падать, но теплые дни задержатся до следующих выходных", - добавили синоптики.

https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество