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https://ria.ru/20201001/coppola-1578053614.html
Звезда "Дюны" сыграет Фрэнсиса Форда Копполу
Звезда "Дюны" Оскар Айзек сыграет знаменитого режиссера в фильме "Фрэнсис и Крестный отец" о съемках гангстерской драмы, сообщает Deadline. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T22:55
2020-10-01T22:55
культура
марлон брандо
кино и сериалы
новости культуры
джейк джилленхол
фрэнсис форд коппола
аль пачино
нью-йорк (город)
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. Звезда "Дюны" Оскар Айзек сыграет знаменитого режиссера в фильме "Фрэнсис и Крестный отец" о съемках гангстерской драмы, <a href="https://deadline.com/2020/09/the-godfather-making-of-movie-oscar-isaac-francis-coppola-jake-gyllenhaal-robert-evans-barry-levinson-francis-and-the-godfather-1234588678/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Главу студии Paramount Роберта Эванса сыграет Джейк Джилленхол, а режиссером выступит Барри Левинсон ("Человек дождя").С центре сюжета разногласия между Эвансом и Копполой по поводу места съемок (Фрэнсис настаивал на том, чтобы студия разрешила ему снимать в Нью-Йорке) и актерского состава (режиссер хотел пригласить на роль Дона Вито Корлеоне Марлона Брандо, который на тот момент не играл в успешных фильмах, а на роль Майкла Корлеоне – малоизвестного Аль Пачино). Со своей стороны Коппола уже одобрил этот проект: "Любой фильм, который Барри Левинсон сделает о чем угодно, будет интересным и стоящим".О начале съемок и предполагаемой дате премьеры пока ничего не сообщается."Крестный отец" по роману Марио Пьюзо вышел в 1972 году. Он считается одним из величайших американских фильмов и символом эры 70-х. Картина была номинирована на 11 премий "Оскар" и получила две награды (за "лучший фильм" и за "лучший адаптированный сценарий").
https://ria.ru/20200907/coppola-1576728358.html
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марлон брандо, кино и сериалы, новости культуры, джейк джилленхол, фрэнсис форд коппола, аль пачино, нью-йорк (город)

Звезда "Дюны" сыграет Фрэнсиса Форда Копполу

22:55 01.10.2020
 
© AP Photo / Andy Kropa/Brent N. ClarkeОскар Айзек и Фрэнсис Форд Коппола
Оскар Айзек и Фрэнсис Форд Коппола - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo / Andy Kropa/Brent N. Clarke
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Звезда "Дюны" Оскар Айзек сыграет знаменитого режиссера в фильме "Фрэнсис и Крестный отец" о съемках гангстерской драмы, сообщает Deadline.
Главу студии Paramount Роберта Эванса сыграет Джейк Джилленхол, а режиссером выступит Барри Левинсон ("Человек дождя").
С центре сюжета разногласия между Эвансом и Копполой по поводу места съемок (Фрэнсис настаивал на том, чтобы студия разрешила ему снимать в Нью-Йорке) и актерского состава (режиссер хотел пригласить на роль Дона Вито Корлеоне Марлона Брандо, который на тот момент не играл в успешных фильмах, а на роль Майкла Корлеоне – малоизвестного Аль Пачино).
Со своей стороны Коппола уже одобрил этот проект: "Любой фильм, который Барри Левинсон сделает о чем угодно, будет интересным и стоящим".
О начале съемок и предполагаемой дате премьеры пока ничего не сообщается.
"Крестный отец" по роману Марио Пьюзо вышел в 1972 году. Он считается одним из величайших американских фильмов и символом эры 70-х. Картина была номинирована на 11 премий "Оскар" и получила две награды (за "лучший фильм" и за "лучший адаптированный сценарий").
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КультураМарлон БрандоКино и сериалыНовости культурыДжейк ДжилленхолФрэнсис Форд КопполаАль ПачиноНью-Йорк (город)
 
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