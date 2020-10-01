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https://ria.ru/20201001/bond-1578039807.html
Продюсер подтвердила, что Дэниел Крейг больше не будет играть агента 007
В фильме "Не время умирать", 25-ом по счету в знаменитой франшизе, Дэниел Крейг в последний раз сыграет агента 007, сообщает Etcanada со ссылкой на Барбару... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:19
2020-10-01T18:19
культура
кино и сериалы
новости культуры
джеймс бонд
дэниел крейг
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости</strong>. В фильме "Не время умирать", 25-ом по счету в знаменитой франшизе, Дэниел Крейг в последний раз сыграет агента 007, <a href="https://etcanada.com/news/697596/bond-producer-confirms-no-time-to-die-will-be-daniel-craigs-final-outing-as-007-ties-up-all-the-storylines/" target="_blank">сообщает</a> Etcanada со ссылкой на Барбару Броколли, многолетнего продюсера фильмов о Джеймсе Бонде. Сам актер ранее уже говорил, что больше не вернется к этой роли. Барбара Броколли подтвердила эту информацию в первом эпизоде проекта "Не время умирать: Официальный подкаст о Джеймсе Бонде". Она также уточнила, что это будет "классический фильм о Бонде, но с современными элементами". Барбара Броколли – дочь Альберта Броколли, который был сопродюсером первых фильмов об агенте 007. Она занимается франшизой с 1995 года.
https://ria.ru/20200913/kavill-1577103063.html
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кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд, дэниел крейг

Продюсер подтвердила, что Дэниел Крейг больше не будет играть агента 007

18:19 01.10.2020
 
© www.kinopress.info / Перейти в фотобанкДэниэл Крейг исполнитель роли Джеймса Бонда
Дэниэл Крейг исполнитель роли Джеймса Бонда - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© www.kinopress.info
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В фильме "Не время умирать", 25-ом по счету в знаменитой франшизе, Дэниел Крейг в последний раз сыграет агента 007, сообщает Etcanada со ссылкой на Барбару Броколли, многолетнего продюсера фильмов о Джеймсе Бонде.
Сам актер ранее уже говорил, что больше не вернется к этой роли.
Барбара Броколли подтвердила эту информацию в первом эпизоде проекта "Не время умирать: Официальный подкаст о Джеймсе Бонде".

"Важно, что в это пятый и последний фильм франшизы, в котором главную роль играет Дэниел Крейг. Это кульминация его работы над этим персонажем, так как в "Не время умирать" сходятся все сюжетные линии. Должна признать, что в результате фильм получился эпическим", — рассказала Броколли.

Она также уточнила, что это будет "классический фильм о Бонде, но с современными элементами".
Барбара Броколли – дочь Альберта Броколли, который был сопродюсером первых фильмов об агенте 007. Она занимается франшизой с 1995 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс БондДэниел Крейг
 
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