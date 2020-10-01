https://ria.ru/20201001/bond-1578039807.html

Продюсер подтвердила, что Дэниел Крейг больше не будет играть агента 007

В фильме "Не время умирать", 25-ом по счету в знаменитой франшизе, Дэниел Крейг в последний раз сыграет агента 007, сообщает Etcanada со ссылкой на Барбару... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:19

2020-10-01T18:19

2020-10-01T18:19

культура

кино и сериалы

новости культуры

джеймс бонд

дэниел крейг

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости</strong>. В фильме "Не время умирать", 25-ом по счету в знаменитой франшизе, Дэниел Крейг в последний раз сыграет агента 007, <a href="https://etcanada.com/news/697596/bond-producer-confirms-no-time-to-die-will-be-daniel-craigs-final-outing-as-007-ties-up-all-the-storylines/" target="_blank">сообщает</a> Etcanada со ссылкой на Барбару Броколли, многолетнего продюсера фильмов о Джеймсе Бонде. Сам актер ранее уже говорил, что больше не вернется к этой роли. Барбара Броколли подтвердила эту информацию в первом эпизоде проекта "Не время умирать: Официальный подкаст о Джеймсе Бонде". Она также уточнила, что это будет "классический фильм о Бонде, но с современными элементами". Барбара Броколли – дочь Альберта Броколли, который был сопродюсером первых фильмов об агенте 007. Она занимается франшизой с 1995 года.

https://ria.ru/20200913/kavill-1577103063.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд, дэниел крейг