https://ria.ru/20201001/bond-1578039807.html
Продюсер подтвердила, что Дэниел Крейг больше не будет играть агента 007
В фильме "Не время умирать", 25-ом по счету в знаменитой франшизе, Дэниел Крейг в последний раз сыграет агента 007, сообщает Etcanada со ссылкой на Барбару... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:19
2020-10-01T18:19
2020-10-01T18:19
культура
кино и сериалы
новости культуры
джеймс бонд
дэниел крейг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/15066/09/150660923_0:72:448:324_1400x0_80_0_0_eddb58587b742452176eed219589c899.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости</strong>. В фильме "Не время умирать", 25-ом по счету в знаменитой франшизе, Дэниел Крейг в последний раз сыграет агента 007, <a href="https://etcanada.com/news/697596/bond-producer-confirms-no-time-to-die-will-be-daniel-craigs-final-outing-as-007-ties-up-all-the-storylines/" target="_blank">сообщает</a> Etcanada со ссылкой на Барбару Броколли, многолетнего продюсера фильмов о Джеймсе Бонде. Сам актер ранее уже говорил, что больше не вернется к этой роли. Барбара Броколли подтвердила эту информацию в первом эпизоде проекта "Не время умирать: Официальный подкаст о Джеймсе Бонде". Она также уточнила, что это будет "классический фильм о Бонде, но с современными элементами". Барбара Броколли – дочь Альберта Броколли, который был сопродюсером первых фильмов об агенте 007. Она занимается франшизой с 1995 года.
https://ria.ru/20200913/kavill-1577103063.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/15066/09/150660923_0:30:448:366_1400x0_80_0_0_c46d071e7e30aa5109a41af40034761e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд, дэниел крейг