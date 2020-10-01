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В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
Ленинский районный суд Пензы взыскал с детской областной больницы 1,2 миллиона рублей в пользу местной жительницы, которая потеряла шестилетнего сына, которому... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T23:35
2020-10-01T23:35
пенза
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Ленинский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензы</a> взыскал с детской областной больницы 1,2 миллиона рублей в пользу местной жительницы, которая потеряла шестилетнего сына, которому так наложили гипс на сломанную руку, что через два дня он умер, сообщила пресс-служба суда.Ранее следствие сообщало, что 6 октября 2018 года мальчик поступил в травмпункт областной детской больницы с переломом руки, ему наложили гипс и отпустили домой. На следующий день мальчика вновь доставили на скорой помощи в травмпункт с жалобами на высокую температуру, отечность и болезненность пальцев руки, но заведующим травмпунктом недооценил степень тяжести состояния ребенка и вновь отправил домой. В ночь на 8 октября мальчика еще раз на "скорой" привезли в больницу, где он спустя несколько часов скончался от синдрома сдавливания мягких тканей руки с осложнениями. Суд 27 февраля этого года приговорил врача к полутора годам ограничения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности."Жительница Пензы обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать... компенсацию морального вреда, причиненного в результате смерти сына, в размере 5 миллионов рублей… Согласно решению суда, исковые требования удовлетворены частично. С ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова" в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что при определении размера компенсации морального вреда суд учел, что в момент обращения в травмпункт ребенку было всего шесть лет и он не в полной мере мог сформулировать причины своих страданий, а сотрудник больницы не проявил должного внимания к жалобам пациента, халатно отнесся к оказанию медицинской помощи, в результате чего мальчик погиб.Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573115222.html
https://ria.ru/20200928/operatsiya-1577871039.html
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пенза, происшествия

В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка

23:35 01.10.2020
 
© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Depositphotos / sudok1
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САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы взыскал с детской областной больницы 1,2 миллиона рублей в пользу местной жительницы, которая потеряла шестилетнего сына, которому так наложили гипс на сломанную руку, что через два дня он умер, сообщила пресс-служба суда.
Ранее следствие сообщало, что 6 октября 2018 года мальчик поступил в травмпункт областной детской больницы с переломом руки, ему наложили гипс и отпустили домой. На следующий день мальчика вновь доставили на скорой помощи в травмпункт с жалобами на высокую температуру, отечность и болезненность пальцев руки, но заведующим травмпунктом недооценил степень тяжести состояния ребенка и вновь отправил домой. В ночь на 8 октября мальчика еще раз на "скорой" привезли в больницу, где он спустя несколько часов скончался от синдрома сдавливания мягких тканей руки с осложнениями. Суд 27 февраля этого года приговорил врача к полутора годам ограничения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.
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"Жительница Пензы обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать... компенсацию морального вреда, причиненного в результате смерти сына, в размере 5 миллионов рублей… Согласно решению суда, исковые требования удовлетворены частично. С ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова" в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при определении размера компенсации морального вреда суд учел, что в момент обращения в травмпункт ребенку было всего шесть лет и он не в полной мере мог сформулировать причины своих страданий, а сотрудник больницы не проявил должного внимания к жалобам пациента, халатно отнесся к оказанию медицинской помощи, в результате чего мальчик погиб.
Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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