https://ria.ru/20201001/bolnitsa-1578080558.html

В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка

Ленинский районный суд Пензы взыскал с детской областной больницы 1,2 миллиона рублей в пользу местной жительницы, которая потеряла шестилетнего сына, которому... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T23:35

2020-10-01T23:35

2020-10-01T23:35

пенза

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150808/85/1508088582_0:235:4500:2766_1400x0_80_0_0_6a4fa08dde7d2551418bd72c30522d26.jpg

<strong>САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Ленинский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензы</a> взыскал с детской областной больницы 1,2 миллиона рублей в пользу местной жительницы, которая потеряла шестилетнего сына, которому так наложили гипс на сломанную руку, что через два дня он умер, сообщила пресс-служба суда.Ранее следствие сообщало, что 6 октября 2018 года мальчик поступил в травмпункт областной детской больницы с переломом руки, ему наложили гипс и отпустили домой. На следующий день мальчика вновь доставили на скорой помощи в травмпункт с жалобами на высокую температуру, отечность и болезненность пальцев руки, но заведующим травмпунктом недооценил степень тяжести состояния ребенка и вновь отправил домой. В ночь на 8 октября мальчика еще раз на "скорой" привезли в больницу, где он спустя несколько часов скончался от синдрома сдавливания мягких тканей руки с осложнениями. Суд 27 февраля этого года приговорил врача к полутора годам ограничения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности."Жительница Пензы обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать... компенсацию морального вреда, причиненного в результате смерти сына, в размере 5 миллионов рублей… Согласно решению суда, исковые требования удовлетворены частично. С ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова" в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что при определении размера компенсации морального вреда суд учел, что в момент обращения в травмпункт ребенку было всего шесть лет и он не в полной мере мог сформулировать причины своих страданий, а сотрудник больницы не проявил должного внимания к жалобам пациента, халатно отнесся к оказанию медицинской помощи, в результате чего мальчик погиб.Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573115222.html

https://ria.ru/20200928/operatsiya-1577871039.html

1

пенза

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенза, происшествия