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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/boeviki-1578059731.html
МИД прокомментировал данные о переброске сирийских боевиков в Карабах
Данные СМИ о массовой вербовке боевиков на севере Сирии и их переброске в зону Нагорно-Карабахского конфликта вызывают настороженность, сказала официальный... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:31
2020-10-01T16:34
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
сирия
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Данные СМИ о массовой вербовке боевиков на севере Сирии и их переброске в зону Нагорно-Карабахского конфликта вызывают настороженность, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.Как сообщалось ранее, по поступающим сведениям российской стороны, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>, <a href="https://ria.ru/location_Libya" target="_blank">Ливии</a>, в целях непосредственного участия в боевых действиях.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201001/boeviki-1578056619.html
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россия
нагорный карабах
сирия
азербайджан
армения
РИА Новости
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, нагорный карабах, сирия, азербайджан, армения, в мире

МИД прокомментировал данные о переброске сирийских боевиков в Карабах

16:31 01.10.2020 (обновлено: 16:34 01.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаАртиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят удары по позициям военных в Армении
Артиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят удары по позициям военных в Армении - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Данные СМИ о массовой вербовке боевиков на севере Сирии и их переброске в зону Нагорно-Карабахского конфликта вызывают настороженность, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Настороженность вызывает циркулирующая информация о массовой вербовке боевиков на севере Сирии и их переброске в зону Нагорно-Карабахского конфликта. В социальных сетях публикуются соответствующие видео- и фотоматериалы", - сказала Захарова на брифинге.

Как сообщалось ранее, по поступающим сведениям российской стороны, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Макрон заявил о фактах переброски боевиков из Сирии в Карабах
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияНагорный КарабахСирияАзербайджанАрменияВ мире
 
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