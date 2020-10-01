МИД прокомментировал данные о переброске сирийских боевиков в Карабах
16:31 01.10.2020 (обновлено: 16:34 01.10.2020)
© Фото : Минобороны АзербайджанаАртиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят удары по позициям военных в Армении
© Фото : Минобороны Азербайджана
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Данные СМИ о массовой вербовке боевиков на севере Сирии и их переброске в зону Нагорно-Карабахского конфликта вызывают настороженность, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Настороженность вызывает циркулирующая информация о массовой вербовке боевиков на севере Сирии и их переброске в зону Нагорно-Карабахского конфликта. В социальных сетях публикуются соответствующие видео- и фотоматериалы", - сказала Захарова на брифинге.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.