https://ria.ru/20201001/boeviki-1578056619.html

Макрон заявил о фактах переброски боевиков из Сирии в Карабах

У Франции есть сведения, что боевики из Сирии направились в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях, сказал журналистам в Брюсселе президент Франции... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:45

2020-10-01T15:45

2020-10-01T16:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

эммануэль макрон

франция

сирия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> есть сведения, что боевики из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> направились в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях, сказал журналистам в Брюсселе президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> перед началом европейского саммита.Макрон заметил, что "это очень серьезный и новый фактор". "Мы обсудим это в том числе здесь, на переговорах в ЕС", — добавил он.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на совещании Владимира Путина и постоянных членов Совбеза России его участники отметили "крайнюю опасность" в Нагорном Карабахе, "связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии".Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.

https://ria.ru/20201001/karabakh-1578053171.html

goldmikron Турецкий фюрер Эрдоган решил поднять "меч ислама" против христиан. Для него это закончится печально. 30

Андрей Ст На азербайджанской, не за христиан же им воевать. 17

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франция

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, сирия, в мире