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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/boeviki-1578056619.html
Макрон заявил о фактах переброски боевиков из Сирии в Карабах
У Франции есть сведения, что боевики из Сирии направились в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях, сказал журналистам в Брюсселе президент Франции... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:45
2020-10-01T16:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
эммануэль макрон
франция
сирия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> есть сведения, что боевики из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> направились в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях, сказал журналистам в Брюсселе президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> перед началом европейского саммита.Макрон заметил, что "это очень серьезный и новый фактор". "Мы обсудим это в том числе здесь, на переговорах в ЕС", — добавил он.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на совещании Владимира Путина и постоянных членов Совбеза России его участники отметили "крайнюю опасность" в Нагорном Карабахе, "связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии".Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578053171.html
Турецкий фюрер Эрдоган решил поднять "меч ислама" против христиан. Для него это закончится печально.
30
На азербайджанской, не за христиан же им воевать.
17
14
франция
сирия
РИА Новости
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эммануэль макрон, франция, сирия, в мире

Макрон заявил о фактах переброски боевиков из Сирии в Карабах

15:45 01.10.2020 (обновлено: 16:49 01.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 окт — РИА Новости. У Франции есть сведения, что боевики из Сирии направились в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях, сказал журналистам в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон перед началом европейского саммита.

"Ситуация в Карабахе сложная… Я также хочу четко заявить: сегодня мы располагаем информацией, которая с достоверной уверенностью указывает, что боевики джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе", — сказал он.

Макрон заметил, что "это очень серьезный и новый фактор". "Мы обсудим это в том числе здесь, на переговорах в ЕС", — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на совещании Владимира Путина и постоянных членов Совбеза России его участники отметили "крайнюю опасность" в Нагорном Карабахе, "связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии".
Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 15:02
Путин, Трамп и Макрон сделали совместное заявление по Карабаху
Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЭммануэль МакронФранцияСирияВ мире
 
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