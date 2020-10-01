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https://ria.ru/20201001/blondea-1578003173.html
Самая красивая девушка в мире восхитила публику на модном показе в Париже
Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в 2007-м году сайт TC Candler назвал "самой красивой девочкой в мире", восхитила публику, когда появилась на... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T02:36
2020-10-01T02:36
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в 2007-м году сайт TC Candler назвал "самой красивой девочкой в мире", восхитила публику, когда появилась на модном показе в Париже в смелом наряде, <u><a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8787305/Thylane-Blondeau-19-puts-leggy-display-racy-sheer-sequinned-gown.html">сообщает</a></u> Daily Mail. Француженка выглядела потрясающе, когда позировала в блестящем полупрозрачном черном платье с глубоким декольте перед началом дефиле. Ее образ дополнили высокий хвост с выпущенными волнистыми прядями и черные босоножки в рокерском стиле. В инстаграме пользователи <a href="https://www.instagram.com/p/CFwVv5Hgfzz/" target="_blank">написали</a>, что "самая красивая девочка в мире" выглядит "ошеломительно" и "невероятно", а некоторые даже признавались ей в любви. Дочь телеведущей Вероники Лубри и футболиста Патрика Блондо, 19-летняя Тилан заработала титул "самой красивой девочки в мире" после того, как начала карьеру модели в возрасте четырех лет. Тогда она приняла участие в показе Жана-Поля Готье. Позже Тилан Блондо стала лицом многих модных домов и попала на обложки глянцевых журналов, таких, как Vogue, L’officiel Enfants, Marie Claire. Сейчас она продолжает сотрудничать с известными брендами и считается одной из самых высокооплачиваемых моделей.
https://ria.ru/20190821/1557720406.html
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стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, париж

Самая красивая девушка в мире восхитила публику на модном показе в Париже

02:36 01.10.2020
 
© AFP 2020 / Lucas BariouletМодель Тилан Блондо на показе Etam в рамках Paris Fashion Week
Модель Тилан Блондо на показе Etam в рамках Paris Fashion Week - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AFP 2020 / Lucas Barioulet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в 2007-м году сайт TC Candler назвал "самой красивой девочкой в мире", восхитила публику, когда появилась на модном показе в Париже в смелом наряде, сообщает Daily Mail.
Француженка выглядела потрясающе, когда позировала в блестящем полупрозрачном черном платье с глубоким декольте перед началом дефиле. Ее образ дополнили высокий хвост с выпущенными волнистыми прядями и черные босоножки в рокерском стиле.
В инстаграме пользователи написали, что "самая красивая девочка в мире" выглядит "ошеломительно" и "невероятно", а некоторые даже признавались ей в любви.
Дочь телеведущей Вероники Лубри и футболиста Патрика Блондо, 19-летняя Тилан заработала титул "самой красивой девочки в мире" после того, как начала карьеру модели в возрасте четырех лет. Тогда она приняла участие в показе Жана-Поля Готье.
Позже Тилан Блондо стала лицом многих модных домов и попала на обложки глянцевых журналов, таких, как Vogue, L’officiel Enfants, Marie Claire. Сейчас она продолжает сотрудничать с известными брендами и считается одной из самых высокооплачиваемых моделей.
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