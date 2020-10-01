https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578052592.html

В Белоруссии заявили о дефиците доверия к Украине из-за заявлений Киева

Белоруссия настроена на сохранение добрососедских отношений с Украиной, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:53

2020-10-01T14:53

2020-10-01T14:53

ситуация на украине

дмитрий кулеба

александр лукашенко

мид украины

евросоюз

владимир зеленский

минск

киев

украина

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<strong>МИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> настроена на сохранение добрососедских отношений с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту доверия", завил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.МИД Украины после проведения инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, это обернется для нее крахом."Беларусь настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной. Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества", - говорится в заявлении Глаза на сайте МИД.По словам пресс-секретаря, в Минске рассчитывают, что Украина в выстраивании отношений с республикой будет исходить "из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне", сможет освободиться от "удушающих объятий" своих западных партнеров."Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны", - заявил Глаз.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578047846.html

Ольга Занкова у наивных белорусов еще было к украине ДОВЕРИЕ? мдааа... 18

Владимир Ф. Быченков У меня впечатление, что сейчас озвучивается то, что известно уже не менее шести лет. 16

4

минск

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, евросоюз, владимир зеленский, минск, киев, украина, в мире