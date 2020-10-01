Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578052592.html
В Белоруссии заявили о дефиците доверия к Украине из-за заявлений Киева
Белоруссия настроена на сохранение добрососедских отношений с Украиной, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:53
2020-10-01T14:53
ситуация на украине
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
евросоюз
владимир зеленский
минск
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156266/34/1562663497_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_02df06bdc5622c47409a610b0b1b1bc3.jpg
<strong>МИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> настроена на сохранение добрососедских отношений с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту доверия", завил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.МИД Украины после проведения инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, это обернется для нее крахом."Беларусь настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной. Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества", - говорится в заявлении Глаза на сайте МИД.По словам пресс-секретаря, в Минске рассчитывают, что Украина в выстраивании отношений с республикой будет исходить "из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне", сможет освободиться от "удушающих объятий" своих западных партнеров."Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны", - заявил Глаз.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578047846.html
у наивных белорусов еще было к украине ДОВЕРИЕ? мдааа...
18
У меня впечатление, что сейчас озвучивается то, что известно уже не менее шести лет.
16
4
минск
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156266/34/1562663497_333:0:3000:2000_1400x0_80_0_0_fb2ccaf03cdc202281b52d78de3aa1d5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, евросоюз, владимир зеленский, минск, киев, украина, в мире

В Белоруссии заявили о дефиците доверия к Украине из-за заявлений Киева

14:53 01.10.2020
 
© РИА Новости / Руслан КривобокДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Белоруссия настроена на сохранение добрососедских отношений с Украиной, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту доверия", завил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
МИД Украины после проведения инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, это обернется для нее крахом.
"Беларусь настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной. Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества", - говорится в заявлении Глаза на сайте МИД.
По словам пресс-секретаря, в Минске рассчитывают, что Украина в выстраивании отношений с республикой будет исходить "из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне", сможет освободиться от "удушающих объятий" своих западных партнеров.
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 13:40
Белоруссия расценивает заявления Киева как попытку вмешаться в свои дела
"Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны", - заявил Глаз.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
Обсудить4
Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийМинскКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08СМИ: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул порт Мукран
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния