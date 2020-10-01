https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578052592.html
В Белоруссии заявили о дефиците доверия к Украине из-за заявлений Киева
Белоруссия настроена на сохранение добрососедских отношений с Украиной, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:53
2020-10-01T14:53
2020-10-01T14:53
ситуация на украине
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
евросоюз
владимир зеленский
минск
киев
украина
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<strong>МИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> настроена на сохранение добрососедских отношений с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту доверия", завил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.МИД Украины после проведения инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, это обернется для нее крахом."Беларусь настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной. Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества", - говорится в заявлении Глаза на сайте МИД.По словам пресс-секретаря, в Минске рассчитывают, что Украина в выстраивании отношений с республикой будет исходить "из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне", сможет освободиться от "удушающих объятий" своих западных партнеров."Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны", - заявил Глаз.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578047846.html
Ольга Занкова
у наивных белорусов еще было к украине ДОВЕРИЕ? мдааа...
18
Владимир Ф. Быченков
У меня впечатление, что сейчас озвучивается то, что известно уже не менее шести лет.
16
4
минск
киев
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ситуация на украине, дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, евросоюз, владимир зеленский, минск, киев, украина, в мире
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Белоруссия
настроена на сохранение добрососедских отношений с Украиной
, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту доверия", завил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
МИД Украины после проведения инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, это обернется для нее крахом.
"Беларусь настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной. Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества", - говорится в заявлении Глаза на сайте МИД.
По словам пресс-секретаря, в Минске рассчитывают, что Украина в выстраивании отношений с республикой будет исходить "из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне", сможет освободиться от "удушающих объятий" своих западных партнеров.
"Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны", - заявил Глаз.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.