https://ria.ru/20201001/be200-1578038306.html

Milliyet сообщила о претензиях Турции к тушащим пожары российским пилотам

Турецкая газета Milliyet сообщила, что местное ведомство потребовало объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, которые арендовали для борьбы... РИА Новости, 01.10.2020

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бодрум

сакарья (провинция)

бе-200

измир

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Турецкая газета <a href="https://www.milliyet.com.tr/" target="_blank">Milliyet</a> сообщила, что местное ведомство потребовало объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200ЧС</a>, которые арендовали для борьбы с лесными пожарами, из-за того, что полеты воздушных судов "вызвали беспокойство" жителей Антальи.Вечером 28 сентября самолеты Бе-200, которые, как сообщается, получили прозвище "Огненный орел", совершали полеты в одном из районов средиземноморского города.Как пишет газета, после того как самолеты вернулись на базу, представители регионального управления лесного хозяйства обратились к пилотам за разъяснениями.Комментарий эксплуатантаЧлен совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев сообщил РИА Новости, что Анкара не требовала объяснений от экипажа Бе-200, помогавшего тушить пожар в районе Лара (Анталья).По его словам, забор воды осуществлялся из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения.Он добавил, что маршрут, в том числе место водозабора, определяется по согласованию с диспетчером, в состав экипаж входят российские и турецкие пилоты. Кроме того, на борту находится представитель местного лесничества.По словам Моллаева, ранее Бе-200 уже тушили лесной пожар в районе Стамбула."Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но, на самом деле, он ее забирает, и делать это он может только на лету", — пояснил собеседник агентства.Участие Бе-200 в тушении пожаровВ Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") ранее сообщали РИА Новости, что в июне два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, чтобы оказать помощь в тушении лесных пожаров.Воздушные суда с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях городов <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталья</a>, <a href="http://ria.ru/location_Izmir/" target="_blank" data-auto="true">Измир</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодрум</a>.Кроме того, в начале июля один из Бе-200 участвовал в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции <a href="http://ria.ru/location_Sakarya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Сакарья</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573047126.html

https://ria.ru/20190826/1557924376.html

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бодрум

сакарья (провинция)

измир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бодрум, сакарья (провинция), бе-200, измир, в мире