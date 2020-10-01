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Milliyet сообщила о претензиях Турции к тушащим пожары российским пилотам
Турецкая газета Milliyet сообщила, что местное ведомство потребовало объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, которые арендовали для борьбы... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:21
2020-10-01T11:51
бодрум
сакарья (провинция)
бе-200
измир
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Турецкая газета <a href="https://www.milliyet.com.tr/" target="_blank">Milliyet</a> сообщила, что местное ведомство потребовало объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200ЧС</a>, которые арендовали для борьбы с лесными пожарами, из-за того, что полеты воздушных судов "вызвали беспокойство" жителей Антальи.Вечером 28 сентября самолеты Бе-200, которые, как сообщается, получили прозвище "Огненный орел", совершали полеты в одном из районов средиземноморского города.Как пишет газета, после того как самолеты вернулись на базу, представители регионального управления лесного хозяйства обратились к пилотам за разъяснениями.Комментарий эксплуатантаЧлен совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев сообщил РИА Новости, что Анкара не требовала объяснений от экипажа Бе-200, помогавшего тушить пожар в районе Лара (Анталья).По его словам, забор воды осуществлялся из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения.Он добавил, что маршрут, в том числе место водозабора, определяется по согласованию с диспетчером, в состав экипаж входят российские и турецкие пилоты. Кроме того, на борту находится представитель местного лесничества.По словам Моллаева, ранее Бе-200 уже тушили лесной пожар в районе Стамбула."Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но, на самом деле, он ее забирает, и делать это он может только на лету", — пояснил собеседник агентства.Участие Бе-200 в тушении пожаровВ Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") ранее сообщали РИА Новости, что в июне два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, чтобы оказать помощь в тушении лесных пожаров.Воздушные суда с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях городов <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталья</a>, <a href="http://ria.ru/location_Izmir/" target="_blank" data-auto="true">Измир</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодрум</a>.Кроме того, в начале июля один из Бе-200 участвовал в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции <a href="http://ria.ru/location_Sakarya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Сакарья</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573047126.html
https://ria.ru/20190826/1557924376.html
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бодрум, сакарья (провинция), бе-200, измир, в мире

Milliyet сообщила о претензиях Турции к тушащим пожары российским пилотам

11:21 01.10.2020 (обновлено: 11:51 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский самолёт-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе, совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе, совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Турецкая газета Milliyet сообщила, что местное ведомство потребовало объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, которые арендовали для борьбы с лесными пожарами, из-за того, что полеты воздушных судов "вызвали беспокойство" жителей Антальи.
Вечером 28 сентября самолеты Бе-200, которые, как сообщается, получили прозвище "Огненный орел", совершали полеты в одном из районов средиземноморского города.
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"Увидев воздушные суда, управляемые российскими летчиками, горожане высыпали на балконы своих домов. После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей", — утверждается в материале.
Как пишет газета, после того как самолеты вернулись на базу, представители регионального управления лесного хозяйства обратились к пилотам за разъяснениями.

Комментарий эксплуатанта

Член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев сообщил РИА Новости, что Анкара не требовала объяснений от экипажа Бе-200, помогавшего тушить пожар в районе Лара (Анталья).
По его словам, забор воды осуществлялся из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения.
"Лесной пожар произошел, судя по видео, рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому пониманием, никаких объяснений от нас не требовали", — пояснил Моллаев.
Он добавил, что маршрут, в том числе место водозабора, определяется по согласованию с диспетчером, в состав экипаж входят российские и турецкие пилоты. Кроме того, на борту находится представитель местного лесничества.
По словам Моллаева, ранее Бе-200 уже тушили лесной пожар в районе Стамбула.
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"Тогда тоже летали между жилыми домами и даже ближе, чем в Ларе. И никто там в панику не впадал, маневрами не возмущался и кроме благодарности ничего не выражал", — рассказал он.
"Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но, на самом деле, он ее забирает, и делать это он может только на лету", — пояснил собеседник агентства.

Участие Бе-200 в тушении пожаров

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") ранее сообщали РИА Новости, что в июне два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию, чтобы оказать помощь в тушении лесных пожаров.
Воздушные суда с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях городов Анталья, Измир и Бодрум.
Кроме того, в начале июля один из Бе-200 участвовал в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья.
 
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БодрумСакарья (провинция)Бе-200ИзмирВ мире
 
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