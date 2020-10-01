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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/baku-1578037633.html
Жители Баку рассказали о жизни во время эскалации в Карабахе
Столица Азербайджана, несмотря на ведущиеся в Нагорном Карабахе боевые действия, живет мирной жизнью — работают рестораны и уличные кафе, открыты для... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:10
2020-10-01T14:24
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 1 окт — РИА Новости.</strong> Столица Азербайджана, несмотря на ведущиеся в Нагорном Карабахе боевые действия, живет мирной жизнью — работают рестораны и уличные кафе, открыты для посетителей музеи и выставки, магазины переполнены продуктами. О конфликте напоминают только очереди у военкоматов, увеличившееся количество флагов страны на улицах города и комендантский час.Мирный городБаку находится более чем в 300 километрах от зоны боевых действий и в целом продолжает жить мирной жизнью, несмотря на военное положение. Общественный транспорт работает в обычном режиме, на входе в метро у пассажиров проверяют содержимое сумок, но так было и раньше — по соображениям безопасности. В обязательном порядке каждого просят надеть маску — несмотря на эскалацию вооруженного конфликта, о коронавирусных мерах забывать здесь не собираются. Поэтому в транспорте и на улицах практически на каждом шагу объявления о необходимости мыть руки и соблюдать дистанцию.На улицах с каждым днем становится все больше флагов — и азербайджанских, и турецких, их вывешивают на балконах, из окон машин, у входов в магазины и рестораны.В туристическом центре города даже в разгар рабочего дня много людей, рестораны и магазины работают в обычном режиме. По словам администратора одного из продуктовых магазинов, люди не спешат закупаться продуктами, никакой паники нет. "Закупались много в самом начале пандемии, а сейчас все спокойно. Только одно изменение — раньше работали до десяти вечера, теперь закрываемся в восемь, чтобы работники успели доехать домой до комендантского часа", — рассказал он.Посетителей в магазины перестают пускать за десять минут до 20:00 (19:00 мск), чтобы успеть закончить работу. После 21:00 (20:00 мск) выходить на улицу без специального разрешения не разрешается. Администратор одного из местных ресторанов сообщил РИА Новости, что финансовых потерь из-за конфликта здесь пока не опасаются. "На нас сильно повлиял коронавирус, когда совсем не работали, а сейчас просто надеемся, что ситуация скоро нормализуется", — сказал он.По словам администратора, воевать никто не хочет, но защищать свою страну надо, поэтому, если призовут, он и сам готов отправиться в зону конфликта. "Это 30 лет уже продолжается, а решения все не видно", — сказал он.Проводы у военкоматовВ Азербайджане после начала нынешнего обострения карабахского конфликта объявлена частичная мобилизация. Под нее попадают солдаты в возрасте до 35 лет и офицеры до 50 лет. По словам представителя областного военкомата, сейчас каждый день отсюда в войска отправляют около 250 человек.Среди тех, кто обращается в военкоматы, много и добровольцев. Согласно заявлению азербайджанского Минобороны, таких людей десятки тысяч. У самого здания областного военкомата в Баку несколько десятков людей, которые пришли проводить уходящих в армию родных, многие уже не в первый раз. Из-за большого числа собравшихся пришлось частично перекрыть проезжую часть.По словам другой женщины, которая также проводила сына, конфликт, продолжающийся уже больше 30 лет, должен быть решен. Она добавила, что поддерживает позицию президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a>, который заявил, что теперь призывы к диалогу по Карабаху бессмысленны.Уходящим в армию помогают местные предприниматели, которые подвозят продукты и воду в дорогу. "Решили помочь, чем можем. Это наш долг", — сказал один из них.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578030510.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577884673.html
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578005618.html
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нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
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обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Жители Баку рассказали о жизни во время эскалации в Карабахе

11:10 01.10.2020 (обновлено: 14:24 01.10.2020)
 
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкЖитель Азербайджана прикрепляет флаг Азербайджана на автомобиль
Житель Азербайджана прикрепляет флаг Азербайджана на автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Sputnik / Мурад Оруджев
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БАКУ, 1 окт — РИА Новости. Столица Азербайджана, несмотря на ведущиеся в Нагорном Карабахе боевые действия, живет мирной жизнью — работают рестораны и уличные кафе, открыты для посетителей музеи и выставки, магазины переполнены продуктами. О конфликте напоминают только очереди у военкоматов, увеличившееся количество флагов страны на улицах города и комендантский час.

Мирный город

Баку находится более чем в 300 километрах от зоны боевых действий и в целом продолжает жить мирной жизнью, несмотря на военное положение. Общественный транспорт работает в обычном режиме, на входе в метро у пассажиров проверяют содержимое сумок, но так было и раньше — по соображениям безопасности. В обязательном порядке каждого просят надеть маску — несмотря на эскалацию вооруженного конфликта, о коронавирусных мерах забывать здесь не собираются. Поэтому в транспорте и на улицах практически на каждом шагу объявления о необходимости мыть руки и соблюдать дистанцию.
На улицах с каждым днем становится все больше флагов — и азербайджанских, и турецких, их вывешивают на балконах, из окон машин, у входов в магазины и рестораны.
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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В туристическом центре города даже в разгар рабочего дня много людей, рестораны и магазины работают в обычном режиме. По словам администратора одного из продуктовых магазинов, люди не спешат закупаться продуктами, никакой паники нет. "Закупались много в самом начале пандемии, а сейчас все спокойно. Только одно изменение — раньше работали до десяти вечера, теперь закрываемся в восемь, чтобы работники успели доехать домой до комендантского часа", — рассказал он.
Посетителей в магазины перестают пускать за десять минут до 20:00 (19:00 мск), чтобы успеть закончить работу. После 21:00 (20:00 мск) выходить на улицу без специального разрешения не разрешается. Администратор одного из местных ресторанов сообщил РИА Новости, что финансовых потерь из-за конфликта здесь пока не опасаются. "На нас сильно повлиял коронавирус, когда совсем не работали, а сейчас просто надеемся, что ситуация скоро нормализуется", — сказал он.
По словам администратора, воевать никто не хочет, но защищать свою страну надо, поэтому, если призовут, он и сам готов отправиться в зону конфликта. "Это 30 лет уже продолжается, а решения все не видно", — сказал он.
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Проводы у военкоматов

В Азербайджане после начала нынешнего обострения карабахского конфликта объявлена частичная мобилизация. Под нее попадают солдаты в возрасте до 35 лет и офицеры до 50 лет. По словам представителя областного военкомата, сейчас каждый день отсюда в войска отправляют около 250 человек.

"Двести пятьдесят человек, в другие дни бывает и больше. Такая же ситуация и в других военкоматах — зависит от людского ресурса", — сказал он РИА Новости.

Среди тех, кто обращается в военкоматы, много и добровольцев. Согласно заявлению азербайджанского Минобороны, таких людей десятки тысяч. У самого здания областного военкомата в Баку несколько десятков людей, которые пришли проводить уходящих в армию родных, многие уже не в первый раз. Из-за большого числа собравшихся пришлось частично перекрыть проезжую часть.

"Мы не хотим войны. Но это наше общее дело, нам чужого не надо. У меня сына призвали, племянник воевал. Я медсестра, если призовут, тоже пойду помогать", — рассказала одна из местных жительниц.

По словам другой женщины, которая также проводила сына, конфликт, продолжающийся уже больше 30 лет, должен быть решен. Она добавила, что поддерживает позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил, что теперь призывы к диалогу по Карабаху бессмысленны.
Уходящим в армию помогают местные предприниматели, которые подвозят продукты и воду в дорогу. "Решили помочь, чем можем. Это наш долг", — сказал один из них.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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