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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/azerbaydzhan-1578050875.html
Репортер армянского информагентства пострадал при обстреле в Карабахе
Армянское издание 24news заявило, что его репортер пострадал при ударе азербайджанских ВС в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:29
2020-10-01T18:14
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Армянское издание <a href="https://www.24news.am/ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">24news</a> заявило, что его репортер пострадал при ударе азербайджанских ВС в Нагорном Карабахе."В группе журналистов, попавших под целевой огонь азербайджанских ВС в Мартуни, был также репортер 24news Севак Вардумян. Он получил ранение спины, в данный момент находится в больнице", - сообщается в Telegram-канале издания.Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского Le Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. По данным <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank">Sputnik Армения</a>, также в результате обстрела пострадал оператор телеканала "Армения". Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что заместитель главреда Дмитрий Еловский, попавший под обстрел в Нагорном Карабахе, не пострадал.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201001/obstrel-1578045842.html
https://ria.ru/20201001/armeniya-1578049676.html
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нагорно-карабахская республика
сша
нагорный карабах
азербайджан
армения
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Репортер армянского информагентства пострадал при обстреле в Карабахе

14:29 01.10.2020 (обновлено: 18:14 01.10.2020)
 
© Фото : Armenian unified infocenterЖурналисты 24news.am и Armenia TV ранены в результате обстрела азербайджанскисми вооружёнными силами
Журналисты 24news.am и Armenia TV ранены в результате обстрела азербайджанскисми вооружёнными силами - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Armenian unified infocenter
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ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Армянское издание 24news заявило, что его репортер пострадал при ударе азербайджанских ВС в Нагорном Карабахе.
"В группе журналистов, попавших под целевой огонь азербайджанских ВС в Мартуни, был также репортер 24news Севак Вардумян. Он получил ранение спины, в данный момент находится в больнице", - сообщается в Telegram-канале издания.
Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского Le Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. По данным Sputnik Армения, также в результате обстрела пострадал оператор телеканала "Армения". Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что заместитель главреда Дмитрий Еловский, попавший под обстрел в Нагорном Карабахе, не пострадал.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Азербайджан заявил о ракетном обстреле со стороны Армении
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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