Репортер армянского информагентства пострадал при обстреле в Карабахе
14:29 01.10.2020 (обновлено: 18:14 01.10.2020)
© Фото : Armenian unified infocenterЖурналисты 24news.am и Armenia TV ранены в результате обстрела азербайджанскисми вооружёнными силами
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Армянское издание 24news заявило, что его репортер пострадал при ударе азербайджанских ВС в Нагорном Карабахе.
"В группе журналистов, попавших под целевой огонь азербайджанских ВС в Мартуни, был также репортер 24news Севак Вардумян. Он получил ранение спины, в данный момент находится в больнице", - сообщается в Telegram-канале издания.
Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского Le Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. По данным Sputnik Армения, также в результате обстрела пострадал оператор телеканала "Армения". Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что заместитель главреда Дмитрий Еловский, попавший под обстрел в Нагорном Карабахе, не пострадал.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.