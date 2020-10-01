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https://ria.ru/20201001/avtovaz-1578042214.html
"АвтоВАЗ" в четвертый раз за год поднял цены на автомобили
"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на весь модельный ряд автомобилей, кроме Lada 4x4 Bronto. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:16
2020-10-01T14:31
lada granta
lada xray
lada vesta
авто
автоваз
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_AvtoVAZ" target="_blank">АвтоВАЗ</a>" вновь поднял цены на весь модельный ряд автомобилей, кроме Lada 4x4 Bronto.Согласно прайс-листам, опубликованным на сайте компании, базовая Lada 4x4 подорожала на 1,5%, до 582 тысяч рублей, Lada Granta в кузове седан — на 1,7%, до 484 тысяч рублей, Granta лифтбэк — на 1,8%, до 503 тысяч, Granta универсал — на 1,6%, до 511 тысяч, а Largus универсал — на 1,5%, до 646 тысяч.Lada Largus фургон и <a href="https://ria.ru/product_Lada_Vesta" target="_blank">Lada Vesta</a> стали дороже на 2,1%: теперь эти машины обойдутся в 633 и 668/749 тысяч рублей соответственно (седан/универсал). Стоимость <a href="https://ria.ru/product_Lada_Xray" target="_blank">Lada Xray</a> поднялась на 1,1% — до 654 тысяч, Lada Niva — на 1,6%, до 738 тысяч рублей.Ценники на машины Lada уже меняли в начале года, а затем 1 апреля и 1 мая, но каждый раз повышение было незначительным — в пределах одного-двух процентов.Опрошенные РИА Новости эксперты неоднократно прогнозировали постепенный, но неизбежный рост цен на автомобили в России, вызванный падением курса рубля. По их словам, доля зарубежных комплектующих в компонентной базе отечественных производителей по-прежнему велика.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/avto-1577787809.html
А что , лады ещё и покупает кто то??
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Все правильно, на наши налоги его постоянно поддерживают, а с нас потом ещё и сдирают в три шкуры за авто, с себестоимостью в районе 300 тыс.
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РИА Новости
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lada granta, lada xray, lada vesta, авто, автоваз, экономика

"АвтоВАЗ" в четвертый раз за год поднял цены на автомобили

12:16 01.10.2020 (обновлено: 14:31 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне 2018
Автомобили Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне 2018 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. "АвтоВАЗ" вновь поднял цены на весь модельный ряд автомобилей, кроме Lada 4x4 Bronto.
Согласно прайс-листам, опубликованным на сайте компании, базовая Lada 4x4 подорожала на 1,5%, до 582 тысяч рублей, Lada Granta в кузове седан — на 1,7%, до 484 тысяч рублей, Granta лифтбэк — на 1,8%, до 503 тысяч, Granta универсал — на 1,6%, до 511 тысяч, а Largus универсал — на 1,5%, до 646 тысяч.
Lada Largus фургон и Lada Vesta стали дороже на 2,1%: теперь эти машины обойдутся в 633 и 668/749 тысяч рублей соответственно (седан/универсал). Стоимость Lada Xray поднялась на 1,1% — до 654 тысяч, Lada Niva — на 1,6%, до 738 тысяч рублей.
Ценники на машины Lada уже меняли в начале года, а затем 1 апреля и 1 мая, но каждый раз повышение было незначительным — в пределах одного-двух процентов.
Опрошенные РИА Новости эксперты неоднократно прогнозировали постепенный, но неизбежный рост цен на автомобили в России, вызванный падением курса рубля. По их словам, доля зарубежных комплектующих в компонентной базе отечественных производителей по-прежнему велика.
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Lada GrantaLada XrayLada VestaАвтоАвтоВАЗЭкономика
 
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