https://ria.ru/20201001/avtovaz-1578042214.html

"АвтоВАЗ" в четвертый раз за год поднял цены на автомобили

"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на весь модельный ряд автомобилей, кроме Lada 4x4 Bronto. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:16

2020-10-01T12:16

2020-10-01T14:31

lada granta

lada xray

lada vesta

авто

автоваз

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_AvtoVAZ" target="_blank">АвтоВАЗ</a>" вновь поднял цены на весь модельный ряд автомобилей, кроме Lada 4x4 Bronto.Согласно прайс-листам, опубликованным на сайте компании, базовая Lada 4x4 подорожала на 1,5%, до 582 тысяч рублей, Lada Granta в кузове седан — на 1,7%, до 484 тысяч рублей, Granta лифтбэк — на 1,8%, до 503 тысяч, Granta универсал — на 1,6%, до 511 тысяч, а Largus универсал — на 1,5%, до 646 тысяч.Lada Largus фургон и <a href="https://ria.ru/product_Lada_Vesta" target="_blank">Lada Vesta</a> стали дороже на 2,1%: теперь эти машины обойдутся в 633 и 668/749 тысяч рублей соответственно (седан/универсал). Стоимость <a href="https://ria.ru/product_Lada_Xray" target="_blank">Lada Xray</a> поднялась на 1,1% — до 654 тысяч, Lada Niva — на 1,6%, до 738 тысяч рублей.Ценники на машины Lada уже меняли в начале года, а затем 1 апреля и 1 мая, но каждый раз повышение было незначительным — в пределах одного-двух процентов.Опрошенные РИА Новости эксперты неоднократно прогнозировали постепенный, но неизбежный рост цен на автомобили в России, вызванный падением курса рубля. По их словам, доля зарубежных комплектующих в компонентной базе отечественных производителей по-прежнему велика.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/avto-1577787809.html

niknikza А что , лады ещё и покупает кто то?? 201

Дмитрий Жарков Все правильно, на наши налоги его постоянно поддерживают, а с нас потом ещё и сдирают в три шкуры за авто, с себестоимостью в районе 300 тыс. 160

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lada granta, lada xray, lada vesta, авто, автоваз, экономика