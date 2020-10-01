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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/armeniya-1578049676.html
Армения сообщила о третьем сбитом за день самолете ВВС Азербайджана
Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о третьем сбитом самолете, принадлежащем Военно-воздушным силам Азербайджана. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:09
2020-10-01T19:15
арцрун ованнисян
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости.</strong> Представитель Министерства обороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> сообщил о третьем сбитом самолете, принадлежащем Военно-воздушным силам Азербайджана.Ранее армянское ведомство заявило, что до полудня армия Карабаха уничтожила два азербайджанских самолета, два вертолета и шесть беспилотников.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.Ситуация на линии соприкосновения обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество, в том числе Россия, призывает стороны к сдержанности.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/armeniya-1578043240.html
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578015204.html
https://ria.ru/20201001/pogibshie-1578037895.html
Друзья война уже идет к завершающей фазе - вероятно дня 3-4, возможно меньше, поскольку снабжение остатков ВС Армении в Карабахе полностью блокировано. Почти все стратегические высоты, за исключением двух в районе Физули и чуть севернее, взяты. С севера замкнулась зона сообщения с Арменией поскольку на оставшемся участке границы с Арменией просто нет дорог и рельеф местности не позволяет что-либо доставлять. Без тылового обеспечения оставшимся формированиям ВС Армении либо придется сдаться в плен либо погибнуть. Поэтому переживать уже не за что, завершение кровопролития ожидается со дня на день. Скорее всего все сбегут в Армению, не представляю иного выхода для Гражданской Администрации.
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Про Карабах мы никогда не врали, мы истинно терпели и прислушивались старшего брата - Россию ... А сейчас наш старший брат разрешил нам наказать пашиняна. Тот допустил непростительную ошибку по отношению к России .
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азербайджан
армения
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Удары по азербайджанским позициям и технике. Кадры Минобороны Армении
Армянские военные сообщают, что наносят удары по азербайджанским позициям и технике, и публикуют видео.
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арцрун ованнисян, азербайджан, армения, в мире

Армения сообщила о третьем сбитом за день самолете ВВС Азербайджана

14:09 01.10.2020 (обновлено: 19:15 01.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
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ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о третьем сбитом самолете, принадлежащем Военно-воздушным силам Азербайджана.
Ранее армянское ведомство заявило, что до полудня армия Карабаха уничтожила два азербайджанских самолета, два вертолета и шесть беспилотников.
Сотрудник правоохранительных органов в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 12:31
В Армении военного в отставке обвинили в шпионаже на Азербайджан
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 17:37Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ереван заявил, что Баку отдал управление операцией в Карабахе ВВС Турции
Ситуация на линии соприкосновения обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции.
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество, в том числе Россия, призывает стороны к сдержанности.
Разрушения в результате азербайджанской бомбардировки в городе Мартакерт - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 11:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабах заявил о большом числе погибших среди нацменьшинств Азербайджана
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянАзербайджанАрменияВ мире
 
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