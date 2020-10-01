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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/armeniya-1578047895.html
В Армении заявили, что в Карабахе сбили азербайджанский самолет
Силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили самолет и вертолет ВВС Азербайджана, сообщила в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:41
2020-10-01T13:54
франция
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили самолет и вертолет ВВС Азербайджана, сообщила в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян."Подразделения ПВО Армении обороны Карабаха 1 октября на южном и юго-восточном направлениях сбили самолет и еще один вертолет противника", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По ее словам, вертолет упал не территорию, контролируемую армией обороны Карабаха.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201001/pogibshie-1578037895.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578036419.html
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франция
нагорный карабах
азербайджан
армения
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франция, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили, что в Карабахе сбили азербайджанский самолет

13:41 01.10.2020 (обновлено: 13:54 01.10.2020)
 
© Фото : Госслужба НКР по чрезвычайным ситуациямРазрушения в результате азербайджанской бомбардировки в городе Мартакерт
Разрушения в результате азербайджанской бомбардировки в городе Мартакерт - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Госслужба НКР по чрезвычайным ситуациям
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили самолет и вертолет ВВС Азербайджана, сообщила в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
"Подразделения ПВО Армении обороны Карабаха 1 октября на южном и юго-восточном направлениях сбили самолет и еще один вертолет противника", - написала Степанян в Facebook.
Разрушения в результате азербайджанской бомбардировки в городе Мартакерт - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 11:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабах заявил о большом числе погибших среди нацменьшинств Азербайджана
По ее словам, вертолет упал не территорию, контролируемую армией обороны Карабаха.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 10:52
Карабах заявил о сбитом вертолете Азербайджана, упавшем в сторону Ирана
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаФранцияНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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