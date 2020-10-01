В Армении заявили, что в Карабахе сбили азербайджанский самолет
13:41 01.10.2020 (обновлено: 13:54 01.10.2020)
© Фото : Госслужба НКР по чрезвычайным ситуациямРазрушения в результате азербайджанской бомбардировки в городе Мартакерт
© Фото : Госслужба НКР по чрезвычайным ситуациям
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили самолет и вертолет ВВС Азербайджана, сообщила в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
"Подразделения ПВО Армении обороны Карабаха 1 октября на южном и юго-восточном направлениях сбили самолет и еще один вертолет противника", - написала Степанян в Facebook.
По ее словам, вертолет упал не территорию, контролируемую армией обороны Карабаха.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.