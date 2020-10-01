https://ria.ru/20201001/armeniya-1578047895.html

В Армении заявили, что в Карабахе сбили азербайджанский самолет

Силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили самолет и вертолет ВВС Азербайджана, сообщила в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:41

2020-10-01T13:41

2020-10-01T13:54

франция

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили самолет и вертолет ВВС Азербайджана, сообщила в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян."Подразделения ПВО Армении обороны Карабаха 1 октября на южном и юго-восточном направлениях сбили самолет и еще один вертолет противника", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По ее словам, вертолет упал не территорию, контролируемую армией обороны Карабаха.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201001/pogibshie-1578037895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578036419.html

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франция

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире