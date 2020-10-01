https://ria.ru/20201001/armeniya-1578041380.html
СНБ Армении обвинило высокопоставленного военного в отставке в шпионаже
Служба национальной безопасности Армении заявила, что высокопоставленного военного в отставке обвиняют в передаче Азербайджану сведений, содержащих... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:05
2020-10-01T12:05
2020-10-01T12:05
азербайджан
армения
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_14448e3ae40962dc218eceb2bbed3a19.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Служба национальной безопасности <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> заявила, что высокопоставленного военного в отставке обвиняют в передаче <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a> сведений, содержащих государственную тайну."В результате следственных и процессуальных мероприятий были получены доказательства того, что гражданин Армении, проходя службу в ВС страны и занимая ответственные должности, передавал или собирал с целью передачи представителям иностранной организации сведения, содержащие государственную тайну, оказывал иную помощь для враждебной деятельности в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или внешней безопасности Армении", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБ.Отмечается, что принято решение "привлечь бывшего военнослужащего в качестве обвиняемого по статье "госизмена", мерой пресечения избрано взятие под стражу.По данным СНБ, фигурант уголовного дела, находясь на территории <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, оказался в поле зрения азербайджанских спецслужб, и, будучи завербованным ими, получил конкретные задания, связанные с передачей информации о внешней безопасности, вооруженных силах, вооружении Карабаха и Армении, в том числе о количестве личного состава и вооружений, воинских частях и их командовании, оборонительных районах, инженерных строениях и оборудовании.В пресс-центре ведомства уточнили, что фигурант дела, имея доступ к государственной и служебной тайне, собирал и хранил информацию о военной технике, вооружении, в том числе о танках, артиллерийских батареях, укреплениях, лицах, находящихся на воинской службе, и военнослужащих запаса. Отмечается, что он регулярно выезжал в Грузию, где передавал сотрудникам азербайджанской разведки сведения, содержащие гостайну.По данным СНБ, в ходе обыска в доме обвиняемого были обнаружены большое количество боеприпасов, гранат, взрывчатых веществ, патронов, документы, содержащие государственную тайну, радиоаппаратура для разведывательной деятельности, средства связи, блокноты с записями для установления контактов с сотрудниками азербайджанских спецслужб.
https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577666838.html
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578030510.html
3
азербайджан
армения
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_484b54ad831edcb30373defbe7ab1a05.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, армения, грузия, в мире
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.
Служба национальной безопасности Армении
заявила, что высокопоставленного военного в отставке обвиняют в передаче Азербайджану
сведений, содержащих государственную тайну.
"В результате следственных и процессуальных мероприятий были получены доказательства того, что гражданин Армении, проходя службу в ВС страны и занимая ответственные должности, передавал или собирал с целью передачи представителям иностранной организации сведения, содержащие государственную тайну, оказывал иную помощь для враждебной деятельности в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или внешней безопасности Армении", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБ.
Отмечается, что принято решение "привлечь бывшего военнослужащего в качестве обвиняемого по статье "госизмена", мерой пресечения избрано взятие под стражу.
По данным СНБ, фигурант уголовного дела, находясь на территории Грузии
, оказался в поле зрения азербайджанских спецслужб, и, будучи завербованным ими, получил конкретные задания, связанные с передачей информации о внешней безопасности, вооруженных силах, вооружении Карабаха и Армении, в том числе о количестве личного состава и вооружений, воинских частях и их командовании, оборонительных районах, инженерных строениях и оборудовании.
В пресс-центре ведомства уточнили, что фигурант дела, имея доступ к государственной и служебной тайне, собирал и хранил информацию о военной технике, вооружении, в том числе о танках, артиллерийских батареях, укреплениях, лицах, находящихся на воинской службе, и военнослужащих запаса. Отмечается, что он регулярно выезжал в Грузию, где передавал сотрудникам азербайджанской разведки сведения, содержащие гостайну.
По данным СНБ, в ходе обыска в доме обвиняемого были обнаружены большое количество боеприпасов, гранат, взрывчатых веществ, патронов, документы, содержащие государственную тайну, радиоаппаратура для разведывательной деятельности, средства связи, блокноты с записями для установления контактов с сотрудниками азербайджанских спецслужб.