https://ria.ru/20201001/armeniya-1578041380.html

СНБ Армении обвинило высокопоставленного военного в отставке в шпионаже

Служба национальной безопасности Армении заявила, что высокопоставленного военного в отставке обвиняют в передаче Азербайджану сведений, содержащих... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:05

2020-10-01T12:05

2020-10-01T12:05

азербайджан

армения

грузия

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Служба национальной безопасности <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> заявила, что высокопоставленного военного в отставке обвиняют в передаче <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a> сведений, содержащих государственную тайну."В результате следственных и процессуальных мероприятий были получены доказательства того, что гражданин Армении, проходя службу в ВС страны и занимая ответственные должности, передавал или собирал с целью передачи представителям иностранной организации сведения, содержащие государственную тайну, оказывал иную помощь для враждебной деятельности в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или внешней безопасности Армении", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБ.Отмечается, что принято решение "привлечь бывшего военнослужащего в качестве обвиняемого по статье "госизмена", мерой пресечения избрано взятие под стражу.По данным СНБ, фигурант уголовного дела, находясь на территории <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, оказался в поле зрения азербайджанских спецслужб, и, будучи завербованным ими, получил конкретные задания, связанные с передачей информации о внешней безопасности, вооруженных силах, вооружении Карабаха и Армении, в том числе о количестве личного состава и вооружений, воинских частях и их командовании, оборонительных районах, инженерных строениях и оборудовании.В пресс-центре ведомства уточнили, что фигурант дела, имея доступ к государственной и служебной тайне, собирал и хранил информацию о военной технике, вооружении, в том числе о танках, артиллерийских батареях, укреплениях, лицах, находящихся на воинской службе, и военнослужащих запаса. Отмечается, что он регулярно выезжал в Грузию, где передавал сотрудникам азербайджанской разведки сведения, содержащие гостайну.По данным СНБ, в ходе обыска в доме обвиняемого были обнаружены большое количество боеприпасов, гранат, взрывчатых веществ, патронов, документы, содержащие государственную тайну, радиоаппаратура для разведывательной деятельности, средства связи, блокноты с записями для установления контактов с сотрудниками азербайджанских спецслужб.

https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577666838.html

https://ria.ru/20201001/karabakh-1578030510.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, грузия, в мире