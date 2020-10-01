Ереван призвал добровольцев в Карабахе координировать действия с военными
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Министерство обороны Армении призвало добровольцев, отправляющихся на линию соприкосновения в Карабахе, координировать свои действия с военными структурами.
"Минобороны высоко оценивает желание десятков тысяч соотечественников встать на защиту родины, но призывает к строгой согласованности. В частности, уже были случаи, когда группы добровольцев отправлялись на передовую без координации своих действий с соответствующими военными структурами, что может вызвать проблемы при эффективной организации боевых действий", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Минобороны попросило всех граждан, в том числе не числящихся в запасе, но желающих стать добровольцами, избегать не скоординированных действий, согласовывать с территориальными военными комиссариатами все шаги, связанные с записью в добровольцы и отправкой на передовую.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.