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Небензя заявил, что Арктика не должна быть зоной конфронтации
Россия не хочет наращивания мировой военной активности и конфронтации в Арктике, завил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T20:40
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оон
россия
василий небензя
арктика
в мире
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<strong>ООН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Россия не хочет наращивания мировой военной активности и конфронтации в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>, завил на пресс-конференции постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>."Арктика прежде всего принадлежит человечеству, но также Арктика является зоной сотрудничества прибрежных государств, прежде всего", - сказал Небензя."Мы говорим, что Арктика должна быть зоной сотрудничества, а не конфронтации. Мы не хотим какого-либо военного наращивания или военной активности в Арктике. Мы не хотим, чтобы она стала еще одной ареной конфронтации", - заявил он.
https://ria.ru/20200915/arktika-1577240769.html
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россия
арктика
РИА Новости
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оон, россия, василий небензя, арктика, в мире

Небензя заявил, что Арктика не должна быть зоной конфронтации

20:40 01.10.2020 (обновлено: 22:16 01.10.2020)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© POOL
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ООН, 1 окт – РИА Новости. Россия не хочет наращивания мировой военной активности и конфронтации в Арктике, завил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Арктика прежде всего принадлежит человечеству, но также Арктика является зоной сотрудничества прибрежных государств, прежде всего", - сказал Небензя.
"Мы говорим, что Арктика должна быть зоной сотрудничества, а не конфронтации. Мы не хотим какого-либо военного наращивания или военной активности в Арктике. Мы не хотим, чтобы она стала еще одной ареной конфронтации", - заявил он.
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ООНРоссияВасилий НебензяАрктикаВ мире
 
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