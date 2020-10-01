https://ria.ru/20201001/arktika-1578076458.html

Небензя заявил, что Арктика не должна быть зоной конфронтации

Россия не хочет наращивания мировой военной активности и конфронтации в Арктике, завил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T20:40

2020-10-01T20:40

2020-10-01T22:16

оон

россия

василий небензя

арктика

в мире

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<strong>ООН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Россия не хочет наращивания мировой военной активности и конфронтации в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>, завил на пресс-конференции постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>."Арктика прежде всего принадлежит человечеству, но также Арктика является зоной сотрудничества прибрежных государств, прежде всего", - сказал Небензя."Мы говорим, что Арктика должна быть зоной сотрудничества, а не конфронтации. Мы не хотим какого-либо военного наращивания или военной активности в Арктике. Мы не хотим, чтобы она стала еще одной ареной конфронтации", - заявил он.

https://ria.ru/20200915/arktika-1577240769.html

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россия

арктика

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, россия, василий небензя, арктика, в мире