https://ria.ru/20201001/arest-1578052977.html
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Второй восточный окружной военный суд в Чите в четверг продлил на три месяца срок содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, обвиняемому в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:58
2020-10-01T14:58
2020-10-01T14:58
рамиль шамсутдинов
стрельба в военной части в забайкалье
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
чита
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Второй восточный окружной военный суд в <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Чите</a> в четверг продлил на три месяца срок содержания под стражей солдату-срочнику <a href="http://ria.ru/person_ramil-shamsutdinov/" target="_blank" data-auto="true">Рамилю Шамсутдинову</a>, обвиняемому в расстреле сослуживцев в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a>, рассказал РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.Ранее в суде РИА Новости сообщили, что слушание дела Шамсутдинова в суде начнется 29 октября, по ходатайству защиты его рассмотрят с участием коллегии присяжных. Прежний срок ареста был ограничен 26 октября."Продлили содержание под стражей до трех месяцев дополнительно… на период суда", - сказал собеседник агентства.Тугушев уточнил, что на первом заседании суда 29 октября пройдет отбор коллегии присяжных заседателей.Громкое убийство произошло 25 октября прошлого года: Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула, убив восемь человек и ранив еще двоих. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_voennoe_sledstvennoe_upravlenie_GVSU/" target="_blank" data-auto="true">Главного военного следственного управления</a> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, срочник признал себя виновным. Экспертиза психических отклонений у него не нашла - он осознавал "фактический характер и общественную опасность своих действий".При этом факт неуставных отношений в той части установлен судом. Ранее в этом году условный срок получил срочник Рустам Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами. Как установлено в суде, по приказу сержанта он заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, избивал их в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.
https://ria.ru/20200929/ekspertiza-1577935221.html
https://ria.ru/20200522/1571834925.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия
САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Второй восточный окружной военный суд в Чите
в четверг продлил на три месяца срок содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову
, обвиняемому в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае
, рассказал РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
Ранее в суде РИА Новости сообщили, что слушание дела Шамсутдинова в суде начнется 29 октября, по ходатайству защиты его рассмотрят с участием коллегии присяжных. Прежний срок ареста был ограничен 26 октября.
"Продлили содержание под стражей до трех месяцев дополнительно… на период суда", - сказал собеседник агентства.
Тугушев уточнил, что на первом заседании суда 29 октября пройдет отбор коллегии присяжных заседателей.
Громкое убийство произошло 25 октября прошлого года: Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула, убив восемь человек и ранив еще двоих. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным Главного военного следственного управления СК
РФ, срочник признал себя виновным. Экспертиза психических отклонений у него не нашла - он осознавал "фактический характер и общественную опасность своих действий".
При этом факт неуставных отношений в той части установлен судом. Ранее в этом году условный срок получил срочник Рустам Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами. Как установлено в суде, по приказу сержанта он заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, избивал их в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.