https://ria.ru/20201001/arest-1578045704.html

Защита обжаловала арест сына иркутского экс-губернатора Левченко

Защита обжаловала арест депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко по обвинению в мошенничестве на 185 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:11

2020-10-01T13:11

2020-10-01T13:11

задержание иркутского депутата левченко

андрей левченко

дмитрий аграновский

москва

иркутская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Защита обжаловала арест депутата заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a> по обвинению в мошенничестве на 185 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Аграновский</a>."Я подал апелляционную жалобу, прошу изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с изоляцией от общества", - сказал адвокат.Сын бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Левченко, как и многих представителей региональных элит за последнее время, для ареста привезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, Басманный суд во вторник отправил его в СИЗО как минимум до 20 ноября.

https://ria.ru/20200929/moshennichestvo-1577948187.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание иркутского депутата левченко, андрей левченко, дмитрий аграновский, москва, иркутская область, происшествия