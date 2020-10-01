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Защита обжаловала арест сына иркутского экс-губернатора Левченко
Защита обжаловала арест депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко по обвинению в мошенничестве на 185 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:11
2020-10-01T13:11
задержание иркутского депутата левченко
андрей левченко
дмитрий аграновский
москва
иркутская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Защита обжаловала арест депутата заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a> по обвинению в мошенничестве на 185 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Аграновский</a>."Я подал апелляционную жалобу, прошу изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с изоляцией от общества", - сказал адвокат.Сын бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Левченко, как и многих представителей региональных элит за последнее время, для ареста привезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, Басманный суд во вторник отправил его в СИЗО как минимум до 20 ноября.
https://ria.ru/20200929/moshennichestvo-1577948187.html
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задержание иркутского депутата левченко, андрей левченко, дмитрий аграновский, москва, иркутская область, происшествия

Защита обжаловала арест сына иркутского экс-губернатора Левченко

13:11 01.10.2020
 
© Пресс-служба Следственного комитета РФ / Перейти в фотобанкДепутат Заксобрания Иркутской области Андрей Левченко
Депутат Заксобрания Иркутской области Андрей Левченко - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Пресс-служба Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко по обвинению в мошенничестве на 185 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.
"Я подал апелляционную жалобу, прошу изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с изоляцией от общества", - сказал адвокат.
Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Левченко, как и многих представителей региональных элит за последнее время, для ареста привезли в Москву, Басманный суд во вторник отправил его в СИЗО как минимум до 20 ноября.
Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 15:06
Иркутский депутат Левченко не признал вину в мошенничестве
 
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Задержание иркутского депутата ЛевченкоАндрей ЛевченкоДмитрий АграновскийМоскваИркутская областьПроисшествия
 
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