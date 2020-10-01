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https://ria.ru/20201001/antalya-1578035993.html
МЧС прокомментировало сообщения о претензиях Турции к российским летчикам
Противопожарные самолеты-амфибии МЧС России Бе-200ЧС не участвуют в тушении природных пожаров в районе Лара турецкой Антальи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:45
2020-10-01T11:46
анталья (провинция)
бе-200
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Противопожарные самолеты-амфибии МЧС России <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200ЧС</a> не участвуют в тушении природных пожаров в районе Лара турецкой <a href="https://ria.ru/location_Antalya" target="_blank">Антальи</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее газета Milliyet сообщила, что турецкие власти попросили информацию у экипажа одного из российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами. После забора воды самолет пролетел достаточно близко к жилым зданиям в Ларе, чем вызвал беспокойство жителей. Позже член совета директоров компании, которая занимается тушением пожаров, заявил РИА Новости, что турецкие власти отнеслись с пониманием, что забор воды происходил из ближайшего удобного водоема, и претензий не выдвигали."Мы там не тушим", — заявили в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.
https://ria.ru/20200704/1573877138.html
не делай добра-не получишь зла...
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анталья (провинция)
турция
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анталья (провинция), бе-200, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), турция, в мире

МЧС прокомментировало сообщения о претензиях Турции к российским летчикам

10:45 01.10.2020 (обновлено: 11:46 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Противопожарные самолеты-амфибии МЧС России Бе-200ЧС не участвуют в тушении природных пожаров в районе Лара турецкой Антальи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее газета Milliyet сообщила, что турецкие власти попросили информацию у экипажа одного из российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами. После забора воды самолет пролетел достаточно близко к жилым зданиям в Ларе, чем вызвал беспокойство жителей. Позже член совета директоров компании, которая занимается тушением пожаров, заявил РИА Новости, что турецкие власти отнеслись с пониманием, что забор воды происходил из ближайшего удобного водоема, и претензий не выдвигали.
"Мы там не тушим", — заявили в МЧС России.
Российский самолет-амфибия Бе-200 тушит пожар на фабрике фейерверков в Сакарье - РИА Новости, 1920, 04.07.2020
4 июля, 00:49
Российский самолет-амфибия участвовал в тушении пожара в Турции
 
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Анталья (провинция)Бе-200МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТурцияВ мире
 
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