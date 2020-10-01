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https://ria.ru/20201001/amur-1577952787.html
Над Амуром появится уникальная международная канатная дорога
В скором времени над рекой Амур появится международная канатная дорога, которая сможет стать новой точкой притяжения туристов в Амурской области. Разговоры о ее РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T08:00
2020-10-01T08:00
хорошие новости
хорошие новости
туризм
амур (река)
хэйхэ
амурская область
благовещенск
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> В скором времени над рекой Амур появится международная канатная дорога, которая сможет стать новой точкой притяжения туристов в Амурской области. Разговоры о ее создании велись давно, и, наконец, власти приняли решение о строительстве уникального сооружения, рассказали РИА Новости в министерстве экономического развития и внешних связей региона.Место для строительства канатной дороги выбрано неслучайно: удобство маршрута и размещения терминалов были в приоритете у проектировщиков. Они должны были учесть все детали, чтобы новая дорога стала максимально комфортной для пассажиров. Поскольку Благовещенск и Хэйхэ рассматриваются в качестве важнейших туристических и торговых транзитных путей для развития российско-китайского приграничного туризма, было принято решение соединить центры названных городов.После введения моста в эксплуатацию власти региона прогнозируют большой пассажиропоток: уже с 2025 года канатную дорогу пересечет более 1 миллиона человек. Кроме того, они рассчитывают и на последующий рост потока туристов с 2026 года, рассказала министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова. Известно также, что на российской стороне будут размещены пассажирский терминал, пункт пропуска через границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты.Проект будет реализован за счет частных инвестиций. Проектировщики рассчитывают, что период окупаемости составит порядка 10 лет.
https://realty.ria.ru/20200922/kanatka-1577589142.html
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амур (река)
хэйхэ
амурская область
благовещенск
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Проект трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хэйхэ
Проект трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хэйхэ
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хорошие новости, туризм, амур (река), хэйхэ, амурская область, благовещенск

Над Амуром появится уникальная международная канатная дорога

08:00 01.10.2020
 
© UNStudioПроект трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хэйхэ
Проект трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© UNStudio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В скором времени над рекой Амур появится международная канатная дорога, которая сможет стать новой точкой притяжения туристов в Амурской области. Разговоры о ее создании велись давно, и, наконец, власти приняли решение о строительстве уникального сооружения, рассказали РИА Новости в министерстве экономического развития и внешних связей региона.
Место для строительства канатной дороги выбрано неслучайно: удобство маршрута и размещения терминалов были в приоритете у проектировщиков. Они должны были учесть все детали, чтобы новая дорога стала максимально комфортной для пассажиров. Поскольку Благовещенск и Хэйхэ рассматриваются в качестве важнейших туристических и торговых транзитных путей для развития российско-китайского приграничного туризма, было принято решение соединить центры названных городов.
Канатная дорога - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 11:45
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства канатной дороги в Китай
После введения моста в эксплуатацию власти региона прогнозируют большой пассажиропоток: уже с 2025 года канатную дорогу пересечет более 1 миллиона человек. Кроме того, они рассчитывают и на последующий рост потока туристов с 2026 года, рассказала министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова.

"Китайские туристы традиционно проявляют высокую заинтересованность в посещении России. Однако привлечение китайских туристов невозможно без создания комфортных условий для пересечения ими границы. Реализация проекта трансграничной канатно-подвесной дороги как раз создаст необходимые условия. Соответственно, после реализации проекта канатной дороги ожидается, что количество граждан Китая, посещающих город с целью туризма, значительно увеличится", – цитирует слова министра пресс-служба минэкономразвития региона.

Известно также, что на российской стороне будут размещены пассажирский терминал, пункт пропуска через границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты.
Проект будет реализован за счет частных инвестиций. Проектировщики рассчитывают, что период окупаемости составит порядка 10 лет.
 
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Хорошие новостиХорошие новостиТуризмАмур (река)ХэйхэАмурская областьБлаговещенск
 
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