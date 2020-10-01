https://ria.ru/20201001/amur-1577952787.html

Над Амуром появится уникальная международная канатная дорога

В скором времени над рекой Амур появится международная канатная дорога, которая сможет стать новой точкой притяжения туристов в Амурской области. Разговоры о ее РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T08:00

2020-10-01T08:00

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хорошие новости

хорошие новости

туризм

амур (река)

хэйхэ

амурская область

благовещенск

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> В скором времени над рекой Амур появится международная канатная дорога, которая сможет стать новой точкой притяжения туристов в Амурской области. Разговоры о ее создании велись давно, и, наконец, власти приняли решение о строительстве уникального сооружения, рассказали РИА Новости в министерстве экономического развития и внешних связей региона.Место для строительства канатной дороги выбрано неслучайно: удобство маршрута и размещения терминалов были в приоритете у проектировщиков. Они должны были учесть все детали, чтобы новая дорога стала максимально комфортной для пассажиров. Поскольку Благовещенск и Хэйхэ рассматриваются в качестве важнейших туристических и торговых транзитных путей для развития российско-китайского приграничного туризма, было принято решение соединить центры названных городов.После введения моста в эксплуатацию власти региона прогнозируют большой пассажиропоток: уже с 2025 года канатную дорогу пересечет более 1 миллиона человек. Кроме того, они рассчитывают и на последующий рост потока туристов с 2026 года, рассказала министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова. Известно также, что на российской стороне будут размещены пассажирский терминал, пункт пропуска через границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты.Проект будет реализован за счет частных инвестиций. Проектировщики рассчитывают, что период окупаемости составит порядка 10 лет.

https://realty.ria.ru/20200922/kanatka-1577589142.html

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амур (река)

хэйхэ

амурская область

благовещенск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Проект трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хэйхэ Проект трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хэйхэ 2020-10-01T08:00 true PT1M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, туризм, амур (река), хэйхэ, амурская область, благовещенск