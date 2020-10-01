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Турция потребовала объяснений от российских пилотов, тушивших пожары
В Турции потребовали объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами, чьи полеты "вызвали беспокойство"... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T04:46
2020-10-01T10:23
россия
бе-200
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> потребовали объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200ЧС</a>, арендованных для борьбы с лесными пожарами, чьи полеты "вызвали беспокойство" жителей Антальи. Об этом сообщает газета <a href="https://www.milliyet.com.tr/" target="_blank">Milliyet</a>.Вечером 28 сентября Бе-200, которые, как сообщается, получили прозвище "Огненный орел", выполняли полеты в одном из районов города. "Увидев воздушные суда, управляемые российскими летчиками, горожане высыпали на балконы своих домов. После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей", — утверждается в материале.По данным издания, после возвращения пилотов представители регионального управления лесного хозяйства обратились к ним за разъяснениями.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК</a>, входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>"), в июне два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20200930/248219531.html" target="_blank">ИноСМИ</a>&gt;&gt;</em></strong>
https://ria.ru/20200617/1573044059.html
увидев российские самолеты, турки обделались
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Да пусть они горят синим пламенем! Неблагодарные
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россия
турция
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россия, бе-200, объединенная авиастроительная корпорация (оак), турция, в мире

Турция потребовала объяснений от российских пилотов, тушивших пожары

04:46 01.10.2020 (обновлено: 10:23 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский самолёт-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе, совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе, совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В Турции потребовали объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами, чьи полеты "вызвали беспокойство" жителей Антальи. Об этом сообщает газета Milliyet.
Вечером 28 сентября Бе-200, которые, как сообщается, получили прозвище "Огненный орел", выполняли полеты в одном из районов города.
"Увидев воздушные суда, управляемые российскими летчиками, горожане высыпали на балконы своих домов. После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей", — утверждается в материале.
По данным издания, после возвращения пилотов представители регионального управления лесного хозяйства обратились к ним за разъяснениями.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"), в июне два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня, 10:08
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
 
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РоссияБе-200Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ТурцияВ мире
 
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