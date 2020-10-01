https://ria.ru/20201001/amfibiya-1578029129.html

Турция потребовала объяснений от российских пилотов, тушивших пожары

В Турции потребовали объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами, чьи полеты "вызвали беспокойство"... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T04:46

2020-10-01T04:46

2020-10-01T10:23

россия

бе-200

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> потребовали объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200ЧС</a>, арендованных для борьбы с лесными пожарами, чьи полеты "вызвали беспокойство" жителей Антальи. Об этом сообщает газета <a href="https://www.milliyet.com.tr/" target="_blank">Milliyet</a>.Вечером 28 сентября Бе-200, которые, как сообщается, получили прозвище "Огненный орел", выполняли полеты в одном из районов города. "Увидев воздушные суда, управляемые российскими летчиками, горожане высыпали на балконы своих домов. После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей", — утверждается в материале.По данным издания, после возвращения пилотов представители регионального управления лесного хозяйства обратились к ним за разъяснениями.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК</a>, входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>"), в июне два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20200930/248219531.html" target="_blank">ИноСМИ</a>>></em></strong>

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люба иванова увидев российские самолеты, турки обделались 821

Covid короновирусович Да пусть они горят синим пламенем! Неблагодарные 700

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россия

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бе-200, объединенная авиастроительная корпорация (оак), турция, в мире