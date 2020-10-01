https://ria.ru/20201001/alfa-1578052270.html

В работе приложения Альфа-банка произошел сбой

Пользователи сообщили о неполадках в работе приложения Альфа-банка, следует из отчета сервиса Downdetector. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:49

2020-10-01T14:49

2020-10-01T14:49

альфа-банк

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156057/46/1560574673_0:167:3050:1883_1400x0_80_0_0_48aa9e1284e811253506d90ed35f51cc.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Пользователи сообщили о неполадках в работе приложения <a href="http://ria.ru/organization_Alfa_bank/" target="_blank" data-auto="true">Альфа-банка</a>, следует из отчета сервиса <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank">Downdetector</a>.Больше всего жалоб было зафиксировано в 11:35 (мск). В этот момент пользователи отправили 247 сообщений.О сбоях в работе приложения банка рассказали и в твиттере.В самой кредитной организации сообщили пользователям, что решают проблему с приложением.В Альфа-банке уточнили <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a>, что неполадки возникли из-за обновления программного обеспечения.

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, экономика