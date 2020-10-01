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В работе приложения Альфа-банка произошел сбой
Пользователи сообщили о неполадках в работе приложения Альфа-банка, следует из отчета сервиса Downdetector. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:49
2020-10-01T14:49
альфа-банк
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Пользователи сообщили о неполадках в работе приложения <a href="http://ria.ru/organization_Alfa_bank/" target="_blank" data-auto="true">Альфа-банка</a>, следует из отчета сервиса <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank">Downdetector</a>.Больше всего жалоб было зафиксировано в 11:35 (мск). В этот момент пользователи отправили 247 сообщений.О сбоях в работе приложения банка рассказали и в твиттере.В самой кредитной организации сообщили пользователям, что решают проблему с приложением.В Альфа-банке уточнили <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a>, что неполадки возникли из-за обновления программного обеспечения.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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альфа-банк, экономика

В работе приложения Альфа-банка произошел сбой

14:49 01.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "Альфа-банк"
Стенд банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пользователи сообщили о неполадках в работе приложения Альфа-банка, следует из отчета сервиса Downdetector.
Больше всего жалоб было зафиксировано в 11:35 (мск). В этот момент пользователи отправили 247 сообщений.
О сбоях в работе приложения банка рассказали и в твиттере.
В самой кредитной организации сообщили пользователям, что решают проблему с приложением.
В Альфа-банке уточнили РБК, что неполадки возникли из-за обновления программного обеспечения.
 
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Альфа-банкЭкономика
 
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