https://ria.ru/20201001/alfa-1578052270.html
В работе приложения Альфа-банка произошел сбой
Пользователи сообщили о неполадках в работе приложения Альфа-банка, следует из отчета сервиса Downdetector. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:49
2020-10-01T14:49
2020-10-01T14:49
альфа-банк
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Пользователи сообщили о неполадках в работе приложения <a href="http://ria.ru/organization_Alfa_bank/" target="_blank" data-auto="true">Альфа-банка</a>, следует из отчета сервиса <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank">Downdetector</a>.Больше всего жалоб было зафиксировано в 11:35 (мск). В этот момент пользователи отправили 247 сообщений.О сбоях в работе приложения банка рассказали и в твиттере.В самой кредитной организации сообщили пользователям, что решают проблему с приложением.В Альфа-банке уточнили <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a>, что неполадки возникли из-за обновления программного обеспечения.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, экономика