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СМИ: в Париже прогремел мощный взрыв
В Париже и его окрестностях был слышен громкий взрыв, сообщило агентство Рейтер. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:06
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франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> и его окрестностях был слышен громкий взрыв, сообщило агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a>.Оцевидцы рассказали, что что их дома сотрясались, а жители нескольких районов и пассажиры метро слышали громкий хлопок.Позднее полиция опровергла сообщения о взрыве и заявила, что звук исходил от истребителя, преодолевшего звуковой барьер.
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франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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франция, париж, в мире

СМИ: в Париже прогремел мощный взрыв

13:06 30.09.2020 (обновлено: 13:41 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. В Париже и его окрестностях был слышен громкий взрыв, сообщило агентство Рейтер.
Оцевидцы рассказали, что что их дома сотрясались, а жители нескольких районов и пассажиры метро слышали громкий хлопок.
Позднее полиция опровергла сообщения о взрыве и заявила, что звук исходил от истребителя, преодолевшего звуковой барьер.
 
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