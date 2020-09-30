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СМИ: в Париже прогремел мощный взрыв
В Париже и его окрестностях был слышен громкий взрыв, сообщило агентство Рейтер. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:06
2020-09-30T13:06
2020-09-30T13:41
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> и его окрестностях был слышен громкий взрыв, сообщило агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a>.Оцевидцы рассказали, что что их дома сотрясались, а жители нескольких районов и пассажиры метро слышали громкий хлопок.Позднее полиция опровергла сообщения о взрыве и заявила, что звук исходил от истребителя, преодолевшего звуковой барьер.
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франция
париж
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, в мире