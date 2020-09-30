https://ria.ru/20200930/vyrubka-1577983114.html
Путин призвал разработать новые подходы в борьбе с вырубкой лесов
Президент России Владимир Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса заявил о необходимости качественно новых, более эффективных... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:34
2020-09-30T10:34
2020-09-30T10:34
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса заявил о необходимости качественно новых, более эффективных подходов в борьбе с незаконной вырубкой лесов."Здесь же хочу заострить внимание на такой застарелой, но до конца так и не решённой до сих пор проблеме, как незаконные рубки. Мы системно боремся с этими преступлениями, однако нужно не просто последовательно вести эту работу - здесь необходимы качественно новые, более эффективные, современные и, главное, результативные подходы", - сказал он.
https://ria.ru/20200930/les-1577980948.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество