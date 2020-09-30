https://ria.ru/20200930/vybory-1577992579.html

Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК покинул пост

Михаил Попов покинул по собственному желанию должность руководителя Федерального центра информатизации при ЦИК после претензий к появлению множественной капчи... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:41

2020-09-30T12:41

2020-09-30T12:48

элла памфилова

федеральный центр информатизации

цик рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577165109_0:265:3169:2048_1400x0_80_0_0_757d59c1023003d9298fd339115b5042.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Михаил Попов покинул по собственному желанию должность руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Federalnyjj_centr_informatizacii/" target="_blank" data-auto="true">Федерального центра информатизации</a> при ЦИК после претензий к появлению множественной капчи на сайтах с результатами выборов, сообщила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.По итогам единого дня голосования многие эксперты высказали претензии к появлению множественных проверок пользователей (капчи) на сайте с результатами выборов. Попов объяснил это необходимостью сохранять работоспособность сайта в условиях множественных атак. Памфилова поручила убрать множественную капчу с сайта.По словам председателя ЦИК, Попов, который 12 лет возглавлял Федеральный центр информатизации при <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a>, написал заявление об увольнении по собственному желанию."Считаю, что он поступил именно так, как и должен поступить настоящий руководитель, он взял всю ответственность на себя после ситуации с капчей. Михаил Анатольевич – высококлассный специалист, который достойно обеспечивал функционирование ГАС Выборы. Мы с уважением относимся к его решению и выражаем благодарность за многолетний труд", - сказала председатель ЦИК.Руководителем ФЦИ при ЦИК России назначен Александр Сокольчук, ранее занимавший должность заместителя руководителя ФЦИ.

https://ria.ru/20200930/vybory-1577992247.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, федеральный центр информатизации, цик рф, политика