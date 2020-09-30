Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК покинул пост
12:41 30.09.2020 (обновлено: 12:48 30.09.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Михаил Попов покинул по собственному желанию должность руководителя Федерального центра информатизации при ЦИК после претензий к появлению множественной капчи на сайтах с результатами выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По итогам единого дня голосования многие эксперты высказали претензии к появлению множественных проверок пользователей (капчи) на сайте с результатами выборов. Попов объяснил это необходимостью сохранять работоспособность сайта в условиях множественных атак. Памфилова поручила убрать множественную капчу с сайта.
По словам председателя ЦИК, Попов, который 12 лет возглавлял Федеральный центр информатизации при ЦИК России, написал заявление об увольнении по собственному желанию.
"Считаю, что он поступил именно так, как и должен поступить настоящий руководитель, он взял всю ответственность на себя после ситуации с капчей. Михаил Анатольевич – высококлассный специалист, который достойно обеспечивал функционирование ГАС Выборы. Мы с уважением относимся к его решению и выражаем благодарность за многолетний труд", - сказала председатель ЦИК.
Руководителем ФЦИ при ЦИК России назначен Александр Сокольчук, ранее занимавший должность заместителя руководителя ФЦИ.