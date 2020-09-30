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Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК покинул пост
Михаил Попов покинул по собственному желанию должность руководителя Федерального центра информатизации при ЦИК после претензий к появлению множественной капчи... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:41
2020-09-30T12:48
элла памфилова
федеральный центр информатизации
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Михаил Попов покинул по собственному желанию должность руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Federalnyjj_centr_informatizacii/" target="_blank" data-auto="true">Федерального центра информатизации</a> при ЦИК после претензий к появлению множественной капчи на сайтах с результатами выборов, сообщила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.По итогам единого дня голосования многие эксперты высказали претензии к появлению множественных проверок пользователей (капчи) на сайте с результатами выборов. Попов объяснил это необходимостью сохранять работоспособность сайта в условиях множественных атак. Памфилова поручила убрать множественную капчу с сайта.По словам председателя ЦИК, Попов, который 12 лет возглавлял Федеральный центр информатизации при <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a>, написал заявление об увольнении по собственному желанию."Считаю, что он поступил именно так, как и должен поступить настоящий руководитель, он взял всю ответственность на себя после ситуации с капчей. Михаил Анатольевич – высококлассный специалист, который достойно обеспечивал функционирование ГАС Выборы. Мы с уважением относимся к его решению и выражаем благодарность за многолетний труд", - сказала председатель ЦИК.Руководителем ФЦИ при ЦИК России назначен Александр Сокольчук, ранее занимавший должность заместителя руководителя ФЦИ.
https://ria.ru/20200930/vybory-1577992247.html
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элла памфилова, федеральный центр информатизации, цик рф, политика

Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК покинул пост

12:41 30.09.2020 (обновлено: 12:48 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Михаил Попов покинул по собственному желанию должность руководителя Федерального центра информатизации при ЦИК после претензий к появлению множественной капчи на сайтах с результатами выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По итогам единого дня голосования многие эксперты высказали претензии к появлению множественных проверок пользователей (капчи) на сайте с результатами выборов. Попов объяснил это необходимостью сохранять работоспособность сайта в условиях множественных атак. Памфилова поручила убрать множественную капчу с сайта.
По словам председателя ЦИК, Попов, который 12 лет возглавлял Федеральный центр информатизации при ЦИК России, написал заявление об увольнении по собственному желанию.
"Считаю, что он поступил именно так, как и должен поступить настоящий руководитель, он взял всю ответственность на себя после ситуации с капчей. Михаил Анатольевич – высококлассный специалист, который достойно обеспечивал функционирование ГАС Выборы. Мы с уважением относимся к его решению и выражаем благодарность за многолетний труд", - сказала председатель ЦИК.
Руководителем ФЦИ при ЦИК России назначен Александр Сокольчук, ранее занимавший должность заместителя руководителя ФЦИ.
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Элла ПамфиловаФедеральный центр информатизацииЦИК РФПолитика
 
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