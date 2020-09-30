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Назван витамин, нехватка которого грозит развитием рака
Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о последствиях дефицита... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:39
2020-09-30T11:37
фатима дзгоева
витамины
рак
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о последствиях дефицита витамина D.Она подчеркнула, что это вещество необходимо в любом возрасте и приносит пользу всему организму человека.Она добавила, что диагностировать гиповитаминоз по внешним симптомам в этом случае практически невозможно, поскольку его признаки неспецифичны и могут указывать на множество других проблем. Поэтому для выявления нехватки витамина D специалист порекомендовала сдать анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3).
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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фатима дзгоева, витамины, рак, здоровье - общество

Назван витамин, нехватка которого грозит развитием рака

10:39 30.09.2020 (обновлено: 11:37 30.09.2020)
 
© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Fotolia / crevis
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о последствиях дефицита витамина D.
Она подчеркнула, что это вещество необходимо в любом возрасте и приносит пользу всему организму человека.
"Его нехватка влечет за собой повышенный риск рака (простаты, молочной железы, кишечника, а также лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака", — отметила Дзгоева в комментарии "Аргументам и фактам".
Она добавила, что диагностировать гиповитаминоз по внешним симптомам в этом случае практически невозможно, поскольку его признаки неспецифичны и могут указывать на множество других проблем. Поэтому для выявления нехватки витамина D специалист порекомендовала сдать анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3).
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 04:00Сказано в эфире
Врач назвала время идеального отхода ко сну осеньюОсенью дни становятся короче, поэтому ложиться спать нужно раньше, уверена врач-терапевт Ирина Ярцева. В интервью радио Sputnik она объяснила, какое значение имеет для здоровья своевременный отход ко сну.
 
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Фатима ДзгоевавитаминыракЗдоровье - Общество
 
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