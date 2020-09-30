https://ria.ru/20200930/vitamin-1577983444.html

Назван витамин, нехватка которого грозит развитием рака

Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о последствиях дефицита... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:39

2020-09-30T10:39

2020-09-30T11:37

фатима дзгоева

витамины

рак

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о последствиях дефицита витамина D.Она подчеркнула, что это вещество необходимо в любом возрасте и приносит пользу всему организму человека.Она добавила, что диагностировать гиповитаминоз по внешним симптомам в этом случае практически невозможно, поскольку его признаки неспецифичны и могут указывать на множество других проблем. Поэтому для выявления нехватки витамина D специалист порекомендовала сдать анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3).

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/son-1577382718.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фатима дзгоева, витамины, рак, здоровье - общество