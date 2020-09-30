https://ria.ru/20200930/vitamin-1577983444.html
Назван витамин, нехватка которого грозит развитием рака
Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о последствиях дефицита... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:39
2020-09-30T10:39
2020-09-30T11:37
фатима дзгоева
витамины
рак
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о последствиях дефицита витамина D.Она подчеркнула, что это вещество необходимо в любом возрасте и приносит пользу всему организму человека.Она добавила, что диагностировать гиповитаминоз по внешним симптомам в этом случае практически невозможно, поскольку его признаки неспецифичны и могут указывать на множество других проблем. Поэтому для выявления нехватки витамина D специалист порекомендовала сдать анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3).
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/son-1577382718.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фатима дзгоева, витамины, рак, здоровье - общество