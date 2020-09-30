https://ria.ru/20200930/vigilyanskiy-1577970374.html

Протоиерей Вигилянский: счастье – совпадение воли человека с Божией

Известный публицист, бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а ныне настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:00

2020-09-30T08:00

2020-09-30T08:00

религия и мировоззрение

интервью - религия и мировоззрение

владимир вигилянский

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<em>Известный публицист, бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а ныне настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский решил продолжить эксперимент регулярных постов в соцсетях. Каких откровений о церковной жизни ждать на его страницах, можно ли в сети найти Бога, должны ли быть табу в дискуссиях и искусстве, кто стремится к роскоши в Церкви, что известно о патриарших "миллиардах" и каковы автомобили и дома приходских священников, к чему ведут идеология потребительства и современные тенденции в журналистике, может ли православие быть "комфортным" и что такое счастье - отец Владимир рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости. Беседовала Ольга Липич.</em><strong>- Отец Владимир, ваш пятилетний эксперимент регулярного присутствия в соцсети завершился книгой-дневником. Что дальше - продолжите ли вы так же часто писать эссе в Фейсбуке, либо в иной сети?</strong>- Действительно, выход книги "Русский ключ" завершил некий этап моего творческого эксперимента присутствия в этой социальной сети. Есть ощущение исчерпанности, если не "содержания" – смыслов, тем и мыслей, то усталости "формы". Как литературный критик (это была моя профессия до рукоположения в священники) констатирую, что многие поэты переходили на прозу и, наоборот, некоторые прозаики начинали писать стихи или драмы. Я еще серьезно не изучал и не думал, какой я вид коммуникации в будущем выберу – твиттер или телеграмм. Каждая из этих социальных сетей имеет своего читателя, свой язык, свои жанры и законы. Творцы прошлого были великими мастерами, например, твитов, хотя о Твиттере они ничего не знали – Эммануил Кант, Мишель де Монтень, В.В. Розанов, М.М. Зощенко… Кстати, проблема языка в наше время становится очень важной. Я с ужасом наблюдаю, что не только журналисты, но и власть не знает, на каком языке говорить с согражданами – проблема непонимания друг друга налицо. <strong>- А можно ли в соцсети найти Бога?</strong>- И нет, и да. Соцсеть - это способ коммуникации. Это послание, разговор, общение. Не думаю, что адресатом в этой коммуникативной цепочке может быть Бог. Но истинный творческий акт - это создание – словами, звуками, красками – новой реальности как бы "в присутствии Бога". Отсюда феномен, о котором знают многие исследователи, когда художник (писатель, композитор), провозглашавший себя даже неверующим, создавал религиозные произведения. Например, А.А. Фет, С.А. Есенин, И.И. Левитан. Ветхозаветные праведники Енох и Ной или пророки Давид и Илия постоянно пребывали "перед очами Божиими". Святитель Василий Великий писал: "Господь Бог – великий зритель". Поэтому читать человека, пребывающего "пред лицем Божиим", всегда интереснее.<strong>- Что нового можно ожидать в тематике Ваших постов?</strong>- Способы познания мира в сопоставлении современной жизни с Евангелием неисчерпаемы. Евангельская оптика позволяет говорить обо всем – о политике, культуре, истории, семье, даже о спорте и экономике. Но главное – о человеке.<strong>- Есть ли еще в запасе нераскрытые подробности непубличных сторон жизни Церкви, патриархов?</strong>- Я считаю, что для Церкви нет никаких запретных тем, кроме тех, которые затрагивают частную жизнь людей, не желающих открывать ее для посторонних глаз. А также, возможно, некоторые подробности корпоративной жизни, которые затрагивают интересы сообществ. Есть еще, конечно, и этические табу, которые требуют от мемуариста или журналиста такта, осторожности, деликатности, чувства меры. Что же касается патриархов, то их жизнь постоянно на виду. В моей книге есть два десятка эссе о патриархе Кирилле, в которых я затронул неизвестные и "непубличные" эпизоды его жизни и служения. Перед сдачей книги в печать я отдал ему эти эссе в рукописи для просмотра. Патриарх Кирилл не только не сделал ни одной поправки, но поблагодарил меня, что нашел такие слова о его жизни, которые ранее не звучали. <strong>- Виртуальный образ человека в соцсетях, его "аватар", - отличается от его личности в реальной жизни? Где человек – честнее, как Вы считаете?</strong>- Образ автора здесь всегда не совсем адекватен реальности. Но не потому, что есть нечто, что скрывать (хотя и такое часто бывает), а потому, что художественная ткань жанра тяготеет к образности, метафоричности. Это серьезный и интересный разговор о границах между документальностью и способах художественного осмысления. Например, журналист постоянно сталкивается с этой проблемой: он стремиться опираться исключительно на объективные реальные факты, документы, но на деле – хочешь, не хочешь – вынужден заниматься их отбором, отсевом, привнося субъективный фактор в свое словесное или экранное повествование. Главный "герой" журнала в социальной сети – это именно автор, и чем он субъективнее в своем как бы частном дневнике, тем более интересен читателю. "Честность" здесь – хорошо это или плохо – становится художественной категорией. <strong>- С какими основными трудностями сталкивается священник в сети и в чем видит достижения?</strong>Соцсети, в отличие от традиционных СМИ, очень интерактивны. И я люблю подключать читателей к бурному обсуждению проблемы, призывая их к реакции на рассказанные мною реальные житейские истории. Иногда количество пространных комментариев меня поражало – 200-300-500, а то и больше. Люди в своей полемике реагировали уже не только на мое эссе, а на реакции и рассуждения других читателей. Там бывали такие бойни – не на жизнь, а на смерть! Считаю самым важным достижением моих эссе, когда их перепечатывают другие в своих журналах. Когда передо мной встал вопрос отбора постов в печатную книгу, я стал отбрасывать те, которые не достигли 100 перепостов. И все равно после отсева их было больше, чем книга могла вместить. Некоторые эссе у меня перепечатывали 500 и даже 1000 человек. Значит, в них было нечто уникальное – или факты, или неожиданный ракурс в освещении известных фактов. <strong>- Встречаются ли резкие, грубые комментарии, споры и как Вы психологически с этим справляетесь?</strong>- Резкие комментарии или споры меня совершенно не смущают, а вот грубость, мат, хамство, кощунство или "переход на личности" я не терплю. Много раз предупреждал моих читателей, что буду нещадно стирать эти оскорбительные комментарии, а при повторных проявлениях навсегда прощаться с их авторами. Список мною забаненных за пять лет грубиянов насчитывает около 250 человек. Я долго не понимал и до сих пор не понимаю, что делать с другой категорией комментаторов, которые постоянно навязывают в дискуссии свою повестку, далекую от темы эссе. Существуют даже выработанные термины для них (язык сломаешь их произносить): хотлинкинг, оверквотинг, офтопик, спам, флуд, троллинг, флейм, вайп, транслит и др. Увещевание их не дают никаких результатов. <strong>- Какие методы ведения дискуссии считаете допустимыми, а какие нет?</strong>- По натуре и образу мыслей я типичный либерал. То есть, готов выслушать любое противоположное мнение. Мой читатель это хорошо знает и даже упрекает меня в излишней толерантности. Иногда я терпеливо пытаюсь объяснить неправоту оппонента, но не для того, чтобы его переубедить – почти всегда это не достигает никакого успеха, а для того, чтобы показать единомышленникам апологетические аргументы. С профессиональными спорщиками (спор ради спора) я в дискуссии никогда не вступаю. Такие спорщики цепляются не за смыслы, а за отдельные слова – по опыту знаю, что такой спор становится бессмысленным, бесплодным и бесконечным. Другие читатели удивляются тому, что в дискуссиях я демонстративно проявляю свой либерализм, тогда как являюсь постоянным критиком идеологии современного либерализма. Но в том-то и дело, что либеральный образ мыслей и идеология - это совершенно разные, иногда противоположные друг другу, вещи. <strong>- Есть ли у Вас постоянные сторонники и оппоненты, кто они?</strong>- Есть и те, и другие. Сторонникам и единомышленникам я всегда благодарен за поддержку. Но оппоненты для меня интереснее. Некоторые обращают внимание на мои противоречия, неточные формулировки, отсутствие логики в высказываниях, бездоказательность выводов. Я всегда готов к признанию своих ошибок – слава Богу, их не так много. Но есть мировоззренческие оппоненты – атеисты, храмоборцы, кощунники, ненавистники Православия, откровенные русофобы. Если их высказывания не содержат оскорбления и клеветы, то они присутствуют в моей ленте. Но психологически мне не всегда понятно, почему они приходят в журнал своего недруга? Почему мои единомышленники никогда не пасутся на их пастбищах, а они заполняют наше пространство? Ответа я так и не нашёл. <strong>- Кто для Вас – пример полемиста, в прошлом и в настоящем, в нашей стране или за рубежом?</strong>- Жанр полемики (а также литературные фельетоны, памфлеты) я люблю. Читаю с пользой для себя журнальные баталии XIX века. Недавно с огромным удовольствием прочитал объемную книгу о литературных и идеологических спорах в нашем обществе "Оттепель. События: март 1953 – август 1968 года" моего друга Сергея Ивановича Чупринина.И еще другой случай. В моей книге "Русский ключ" есть эссе, которое называется "Культура полемики". Это про ответ другого моего друга – митрополита Тихона (Шевкунова) – на интервью кинорежиссера Александра Сокурова о неприятии им православной Церкви, монархии и вообще всего русского народа. Владыка Тихон очень вежливо, терпеливо, изящно и логично ответил с фактами в руках на все претензии знаменитого кинорежиссера. <strong>- Назовите, пожалуйста, самые горячие и актуальные, по вашим наблюдениям, темы? </strong>- "Горячие" – это про политику. Хотя я не являюсь специалистом в этой области, но люди в нашей стране, к сожалению, слишком политизированы и разделены по политическим взглядам. И мне приходится затрагивать эти темы, потому что главной заботой моей публицистики является человек перед лицом жизненных испытаний. Как священник, сталкивающийся в своем пастырском служении с людьми в кризисных состояниях, я считаю важным понять причины, которые привели человека в тупик, и найти вместе с ним выходы из него. Я уверен, что все эти проблемы - внутренние, метафизические. Но сами люди зачастую так не считают. Они думают, что причина их растерянности, их одиночества, их депрессивности – это внешние обстоятельства: власть, экономика, злые люди вокруг, заговоры против них. Когда я пишу про это – вы не представляете! – это и является самой сегодня актуальной проблемой. Например, я много раз затрагивал такую важную психологическую проблему человека, как обида. И выяснил, что люди не знают, как избавиться от этого порока. <strong>- Все ли темы полезны для развития души и существуют ли среди них табуированные для священника? </strong>- Отвечу на это двумя цитатами двух мудрых людей. Одна – культуролога Юрия Михайловича Лотмана:Другая цитата апостола Павла:"Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною". И в другом месте Послания: "Все мне позволительно, но не все назидает". Короче – во всем должна быть мера и нравственный аспект целеполагания. <strong>- Почему дорогие вещи в пользовании священнослужителей сегодня вызывают такой интерес, ярость, осуждение и как следствие - резонанс в современном обществе?</strong>Каждый из нас, священников, знает слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди, обращенные не только к нам, а ко всем людям: "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут". В каждом конкретном случае надо разбираться. У меня нет привычки считать деньги в карманах людей, особенно которых я не знаю, – расскажу то, что происходит на моих глазах в двух храмах, настоятелем которых я являюсь. У нас 7 клириков. Если к ним прибавить еще 7 священников и диаконов, с которыми я служил в наших храмах в последние 10 лет, то у нас у всех насчитывается 78 детей и внуков (трое детей из них взяты из детских домов). У каждого из нас есть автомобиль – это для нас, действительно, не роскошь, а средство передвижения (у всех машины низшего и среднего класса). Мы все, кроме служения в храмах (зарплата в них значительно ниже средней зарплаты москвичей), еще где-то работаем: кто-то преподает, кто-то пишет книги, кто-то несет послушания в церковных структурах. Некоторые из нас живут за городом, поскольку московские квартиры не смогут вместить многодетные священнические семьи. У одного из нас государственная дача, которую он снимает для проживания, у меня – арендуемая моей женой писательская дача. У пятерых вообще нет никакого загородного дома. Почти все наши жены многодетные матери, но за редким исключением тоже все работают. Недоброжелатель может расписать нашу ситуацию как стремление к роскоши, но это категорически не так. <strong>- Вы лично "верите" в миллиарды патриарха? Что Вам известно о состоянии архиереев?</strong>Какие слухи только ни распространялись про патриарха Алексия II! После его кончины была организована комиссия по описи и передаче имущества новому патриарху. Обнаружилась двухкомнатная квартира на Речном вокзале, которая появилась исключительно для прописки – таковы были реалии при советской власти. Такие же комиссии создавались после смерти патриархов Алексия I и Пимена. Такая же процедура была по передаче имущества ОВЦС, председателем которого был митрополит Кирилл, ставший в 2009 году патриархом. А ведь про него писали, что он владеет четырехэтажным особняком на территории Даниловского монастыря. Уверяю вас, новое назначение митрополита Лонгина, на днях переведенного в Симбирск, сопровождалась такой же передачей имущества и счетов новому митрополиту Саратовскому. Тот, кто когда-либо сталкивался с жизнью и бытом наших архиереев, тот знает, что главное в их жизни - это служение и молитва, в среднем пять богослужений в неделю. Упоминаемый митрополит Лонгин за 17 лет архиерейства освятил на своей саратовской кафедре 280 новых храмов – в среднем один храм в три недели. Так и вижу цитату наших антицерковных доброхотов после выхода этого интервью: "Протоиерей Владимир Вигилянский признался, что митрополит Лонгин миллиардер и построил на свои деньги 280 храмов". Шучу, конечно.<strong>- А должны ли быть какие-то границы в искусстве, и как с ними обстоят дела сейчас, на Ваш взгляд?</strong>- Этот вопрос меня, действительно, очень волнует, потому что я считаю себя человеком искусства. В той цитате Ю.М. Лотмана, которую я привел выше, есть продолжение:"Нынешняя тенденция к разрушению культуры производит определенную подмену: все люди равны, следовательно, все образы жизни равны. Всякий, кто порицает какой-то образ жизни, тем самым покушается на равенство людей – ату его".А главное – всё это было и очень давно: в 2013 году можно было отпраздновать 100-летие заумной поэзии (год создания стихотворению "Дыр бул щыл" Алексея Крученых) и в 2015 году 100-летие "Черного квадрата" Казимира Малевича. А через несколько лет будет 100-летие движению нудистов "Долой стыд". Всё это стало такой стухшей древностью, что современные модернисты, ищущие новые способы самовыражения в искусстве, становятся жалкими ее подражателями.Владислав Ходасевич почти сто лет назад писал: "Знаменитое дыр бул щыл было исчерпывающим воплощением этого течения, его началом и концом, первым криком и лебединой песней. Дальше идти было некуда, да и ненужно, ибо все прочее в том же роде было бы простым "перепевом"".<strong>- Что Вы думаете о современных тенденциях в масс-медиа, в России и за рубежом?</strong>- Состояние журналистики не только русской, но и мировой для меня больной вопрос. К великому огорчению, я вынужден констатировать, что журналистика теряет многие достижения и возвращается к самым худшим образцам прошлого. Самое главное из этих достижений – независимость журналиста, который должен испытывать беспристрастность к фактам. С этой точки зрения модная сейчас "журналистика эмоций" – это оправдание предвзятого и оценочного отношения к фактам, грубый отсев не укладывающихся в "формат" действий и событий. Кроме того, каждый журналист видит, что "авторская" "субъективная" журналистика всегда более востребована у читателя, нежели беспристрастная. Действительно, журналиста, обладающего неповторимым стилем, журналиста, умеющего анализировать события и предугадывать их последствия, журналиста, отличающегося от других коллег сложившимся мировоззрением и богатым творческим опытом, читать всегда интереснее. Чтобы хоть внешне быть похожим на таких журналистов, за неимением личностного багажа и придумана эта "журналистика эмоций". <strong>- Почему все больше контента перемещается со страниц газет и экранов ТВ – в соцсети и телеграм-каналы?</strong>- Другая беда современной журналистики - это пресловутый "формат", который способствовал консервации журналистских жанров и узких стилевых возможностей. Любой отход от сложившихся формальных стереотипов становится "неформатом". Соцсети и телеграм-каналы для журналиста сейчас выполняют роль площадки для творческих экспериментов. Кроме того, и это очень важно, сейчас наблюдается – и у "нас", и у "них" – возрождение цензуры. Независимых СМИ сейчас практически нет нигде, они в руках экономических корпораций, финансовых групп, партий с их идеологиями, разных ветвей власти. Идеологическое и психологическое воздействие на читателя-слушателя-зрителя превратилось в целую науку. В этом отношении неподконтрольные пока соцсети выполняют роль отдушины, кондиционера, поставщика "свежего воздуха"<u>.</u> <strong>- Каждый может вести теперь свой блог, телеграм-канал - не ярмарка ли тщеславия? И как простому читателю разобраться, кого читать? </strong>- Блоги и всевозможные чаты – это всего лишь коммуникационные каналы, которые абсолютно нейтральны, как нейтрален телефон или радиосигнал. Если субъектом передачи информации является тщеславный человек, то получается "ярмарка тщеславия". А если это творческая личность – известный писатель, актер, кинорежиссер, философ, композитор, журналист, – то любое его слово имеет вес прошлых творческих заслуг. Читатель ждет его оценок, рождения смыслов (кстати, это самый дефицитный ныне товар). Чтобы не быть голословным упомяну двух братьев – Никиту Михалкова и Андрона Кончаловского, каждый из которых имеет свои суперпопулярные каналы для общения с людьми. <strong>- Есть мнение, что все пиар-технологии и их отражение в СМИ, соцсетях, блогах - основаны на манипуляции. Как этому противостоять, чтобы говорить и слышать правду?</strong>- Все эти понятия – пиар-технология, манипуляция общественным сознанием, пропаганда – в нашем сознании имеют негативные коннотации, поскольку основаны на той или иной лжи. И это всё, как говорят, имеет место в СМИ. Например, в энциклопедии Британика говорится о том, что пропаганда отбирает факты и представляет их таким образом, чтобы воздействовать на сознание. А разве добротная журналистика или вообще писательство не занимается тем же самым? Любой профессионал занимается отбором фактов для того, чтобы воздействовать на читателя, и тем самым может быть обвинен в манипулировании сознанием. Иногда это такая тонкая грань, что очень трудно разобраться в этих механизмах. Факты могут быть абсолютно правдивы, но их специфический подбор становится клеветой. Могу даже привести наглядный пример. Можно изобразить человека исключительно как скопище всяческой грязи – слезливость, сопли, естественные отправления, запах изо рта, прыщи, плешивость, грязные ногти, заикание. И это будет абсолютная правда. Но это будет изощренная клевета на человека. Мы очень часто сталкиваемся с тем, как частности возводятся в разряд общего – и это тоже становится грубой ложью, хотя эти частности вполне правдивы. К сожалению, неискушенные читатели, не имеющие опыта анализа текстов, часто попадаются на эту удочку. <strong>- Актуальна ли еще, на Ваш взгляд, просветительская функция журналистики и в чем суть просвещения?</strong>- Просвещение – это естественная функция общества и каждого человека, поскольку это всего лишь способ сохранения и передачи знаний, культуры и духовных ценностей. Это один из средств очень важной коммуникации между людьми. Просвещение тесно связано с таким понятием как традиция. Учебники и вообще книги (к ним можно прибавить музеи, фонотеки, фильмотеки и т.д.) – наивысшие плоды просвещения. Любой ученый и творческий человек, включая журналистов, завязан в "круговой поруке" просветительства. Кроме того, каждый родитель – это просветитель. Просветительству надо учиться, понимать меру и, конечно же, быть усердным учеником для собственного просвещения. <strong>- Погоня за деньгами, цифрами, производительностью и потребительская идеология – это норма для современного общества? Они делают людей счастливыми?</strong>- Потребительство – бич нашего времени. Это один из идолов, разрушающих всю систему ценностей, сложившейся из опыта предыдущих поколений. Когда-то меня поразила мысль А.И. Солженицына, что если мы – люди, нации, страны – не сумеем себя ограничивать, то наша цивилизация погибнет. Потребительство, пройдя этап безобидного экономического улучшения качества жизни, действительно, стала идеологией. Всё чаще я встречаю рассуждения, что наличие денег может обеспечить людям счастье, качественную дружбу, здоровье, семью и даже любовь. Даже появилось такое словосочетание, как "комфортное православие". Безумие какое-то! <strong>- Не приводят ли эти неверные ориентиры – к росту несправедливости, психологического и социального напряжения, а затем и случаев насилия, суицида, массовых беспорядков в разных странах мира?</strong>- Всякие нестроения в обществах и напряжения имеют комплексные причины, в которые, конечно, входят проблемы социального неравенства. Но все-таки истинные причины более глубокие. Прошу прощения за категоричность, но, на мой взгляд, драмы и трагедии человека в современной жизни лежат в плоскости взаимоотношения человека с Богом. Пропасть между ними с каждым десятилетием стремительно раздвигается. Человек теряет под своими ногами почву, а в небе ему не за что уцепиться. Человек потерял способность критично относиться к себе, и он разучился благодарить Бога и людей за то, что у него есть. Это безрадостное существование. <strong>- Какие определения счастья Вы могли бы предложить читателю?</strong>- Формула счастья для меня очень простая: счастье – это совпадение воли человека с Волей Божией. Если мы хотим для себя того же, что хочет для нас Бог, это и есть счастье. А Бог никогда для нас не желает ничего плохого, потому что Он есть Любовь. Подтверждение этой формулы счастья нашел недавно в высказывании любимого мною русского святого преподобного Силуана Афонского: "Счастье и несчастье зависят от того, сколько в тебе любви".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью - религия и мировоззрение, владимир вигилянский