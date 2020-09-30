https://ria.ru/20200930/vich-1577988255.html

Первый излечившийся от ВИЧ пациент умер в США от рака

Американец Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 13 лет назад, умер в США после рецидива ракового заболевания, сообщается... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:46

2020-09-30T11:46

2020-09-30T12:26

рак

калифорния

сша

вич

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Американец Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 13 лет назад, умер в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после рецидива ракового заболевания, сообщается в его <a href="https://www.facebook.com/TimothyRayBrown" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбук-аккаунте</a>."С большим прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15:10 рядом со мной и со своими друзьями", — написал его спутник жизни Тим Хеффген.Браун, известный также как "берлинский пациент", в 2007 году перенес трансплантацию донорского костного мозга. Она проводилась для лечения онкозаболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию. С тех пор у Брауна не наблюдалось никаких признаков ВИЧ. В 2019 году лейкемия вернулась. Последнее время, как сообщали СМИ, Браун находился в хосписе в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>.В марте 2020 года медики подтвердили второй случай излечения от ВИЧ. Газета The New York Times писала, что излечившийся "лондонский пациент" — 40-летний Адам Кастильехо, уроженец <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a>. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него диагностировали злокачественную лимфому Ходжкина. Ему так же, как и Брауну, провели трансплантацию донорского костного мозга.

https://ria.ru/20200827/vich-1576402419.html

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калифорния

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, калифорния, сша, вич, в мире