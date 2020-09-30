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https://ria.ru/20200930/vestern-1578004224.html
Вестерн Серджио Леоне "За пригоршню долларов" станет сериалом
Классический спагетти-вестерн Серджио Леоне "За пригоршню долларов" (1964) станет основой для сериала, сообщает Screen Rant. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:40
2020-09-30T16:40
культура
кино и сериалы
новости культуры
клинт иствуд
акира куросава
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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости</strong>. Классический спагетти-вестерн Серджио Леоне "За пригоршню долларов" (1964) станет основой для сериала, <a href="https://screenrant.com/fistful-dollars-movie-tv-show-clint-eastwood-remake/" target="_blank">сообщает</a> Screen Rant.Проект взяла в работу созданная в августе продюсерская компания Mark Gordon Pictures. Она приобрела права не только на вестерн с Клинтом Иствудом в главной роли, но и на самурайский фильм Акиры Куросавы "Телохранитель" (1961), ремейком которого является "За пригоршню долларов". Ожидается, что сериал передаст суть оригинала в современных условиях. Студия ведет переговоры с одним из авторов "Игры престолов" Брайаном Когманом на предмет написания сценария. Фильм "За пригоршню долларов" рассказывает о стреляющем без промаха немногословном одиноком страннике, который обманом и хитростью заставляет две враждующие банды истреблять друг друга. После этой ленты возросла популярность Клинта Иствуда и жанра спагетти-вестернов в США.У картины было два сиквела: "На несколько долларов больше" (1964) и "Хороший, плохой, злой" (1965).
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кино и сериалы, новости культуры, клинт иствуд, акира куросава, сша

Вестерн Серджио Леоне "За пригоршню долларов" станет сериалом

16:40 30.09.2020
 
© Constantin Film (1964)Кадр из фильма "За пригорошню долларов"
Кадр из фильма За пригорошню долларов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Constantin Film (1964)
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Классический спагетти-вестерн Серджио Леоне "За пригоршню долларов" (1964) станет основой для сериала, сообщает Screen Rant.
Проект взяла в работу созданная в августе продюсерская компания Mark Gordon Pictures. Она приобрела права не только на вестерн с Клинтом Иствудом в главной роли, но и на самурайский фильм Акиры Куросавы "Телохранитель" (1961), ремейком которого является "За пригоршню долларов".
Ожидается, что сериал передаст суть оригинала в современных условиях.
Студия ведет переговоры с одним из авторов "Игры престолов" Брайаном Когманом на предмет написания сценария.
Фильм "За пригоршню долларов" рассказывает о стреляющем без промаха немногословном одиноком страннике, который обманом и хитростью заставляет две враждующие банды истреблять друг друга. После этой ленты возросла популярность Клинта Иствуда и жанра спагетти-вестернов в США.
У картины было два сиквела: "На несколько долларов больше" (1964) и "Хороший, плохой, злой" (1965).
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