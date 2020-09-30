https://ria.ru/20200930/vestern-1578004224.html

Вестерн Серджио Леоне "За пригоршню долларов" станет сериалом

Классический спагетти-вестерн Серджио Леоне "За пригоршню долларов" (1964) станет основой для сериала, сообщает Screen Rant. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:40

2020-09-30T16:40

2020-09-30T16:40

культура

кино и сериалы

новости культуры

клинт иствуд

акира куросава

сша

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости</strong>. Классический спагетти-вестерн Серджио Леоне "За пригоршню долларов" (1964) станет основой для сериала, <a href="https://screenrant.com/fistful-dollars-movie-tv-show-clint-eastwood-remake/" target="_blank">сообщает</a> Screen Rant.Проект взяла в работу созданная в августе продюсерская компания Mark Gordon Pictures. Она приобрела права не только на вестерн с Клинтом Иствудом в главной роли, но и на самурайский фильм Акиры Куросавы "Телохранитель" (1961), ремейком которого является "За пригоршню долларов". Ожидается, что сериал передаст суть оригинала в современных условиях. Студия ведет переговоры с одним из авторов "Игры престолов" Брайаном Когманом на предмет написания сценария. Фильм "За пригоршню долларов" рассказывает о стреляющем без промаха немногословном одиноком страннике, который обманом и хитростью заставляет две враждующие банды истреблять друг друга. После этой ленты возросла популярность Клинта Иствуда и жанра спагетти-вестернов в США.У картины было два сиквела: "На несколько долларов больше" (1964) и "Хороший, плохой, злой" (1965).

https://ria.ru/20200706/1573953939.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, клинт иствуд, акира куросава, сша