https://ria.ru/20200930/vaktsina-1578015752.html

AstraZeneca сможет произвести до трех миллиардов доз вакцин от COVID-19

Британская компания AstraZeneca располагает производственными мощностями для выпуска трех миллиардов доз вакцин против COVID-19, заявил вице-президент ее... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:45

2020-09-30T17:45

2020-09-30T21:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

воз

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Британская компания <a href="https://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc" target="_blank">AstraZeneca</a> располагает производственными мощностями для выпуска трех миллиардов доз вакцин против COVID-19, заявил вице-президент ее биофармацевтического подразделения Радд Доббер.Представитель Johnson&Johnson на том же мероприятии заявил, что компания готова поставить в бедные страны 500 миллионов вакцин, начина с середины 2021 года.По данным Всемирной организации здравоохранения (<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravo" target="_blank">ВОЗ</a>), число скончавшихся от коронавируса в мире превысило 1 миллион, количество подтвержденных случаев COVID - 33 миллиона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577901576.html

Егор Панкратов Осталось только вакцину изобрести)) 22

Max Giz Избыточные мощности. К тому времени уже российские и китайские вакцины будут на мировом рынке. 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , воз