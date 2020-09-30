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https://ria.ru/20200930/vaktsina-1578015752.html
AstraZeneca сможет произвести до трех миллиардов доз вакцин от COVID-19
Британская компания AstraZeneca располагает производственными мощностями для выпуска трех миллиардов доз вакцин против COVID-19, заявил вице-президент ее... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:45
2020-09-30T21:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
воз
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Британская компания <a href="https://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc" target="_blank">AstraZeneca</a> располагает производственными мощностями для выпуска трех миллиардов доз вакцин против COVID-19, заявил вице-президент ее биофармацевтического подразделения Радд Доббер.Представитель Johnson&amp;Johnson на том же мероприятии заявил, что компания готова поставить в бедные страны 500 миллионов вакцин, начина с середины 2021 года.По данным Всемирной организации здравоохранения (<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravo" target="_blank">ВОЗ</a>), число скончавшихся от коронавируса в мире превысило 1 миллион, количество подтвержденных случаев COVID - 33 миллиона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577901576.html
Осталось только вакцину изобрести))
22
Избыточные мощности. К тому времени уже российские и китайские вакцины будут на мировом рынке.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , воз

AstraZeneca сможет произвести до трех миллиардов доз вакцин от COVID-19

17:45 30.09.2020 (обновлено: 21:23 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Британская компания AstraZeneca располагает производственными мощностями для выпуска трех миллиардов доз вакцин против COVID-19, заявил вице-президент ее биофармацевтического подразделения Радд Доббер.

"Мы расширили наши производственные мощности до трех миллиардов вакцин. Эти мощности позволяют нам обеспечить глобальное снабжение, в том числе поставки в бедные страны…" - заявил он в ООН на мероприятии, посвященном доступу к вакцинам.

Представитель Johnson&Johnson на том же мероприятии заявил, что компания готова поставить в бедные страны 500 миллионов вакцин, начина с середины 2021 года.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число скончавшихся от коронавируса в мире превысило 1 миллион, количество подтвержденных случаев COVID - 33 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоAstraZenecaВОЗ
 
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