https://ria.ru/20200930/uspokoitelnoe-1577974910.html

Выпил – и успокоился. Какие успокоительные могут вызвать зависимость?

Многие сейчас живут в состоянии хронического стресса и справиться с этим пытаются собственными силами. Не опасно ли это, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T02:05

2020-09-30T02:05

2020-09-30T02:05

коронавирус covid-19

депрессия

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. </strong>Многие сейчас живут в состоянии хронического стресса и справиться с этим пытаются собственными силами. Не опасно ли это, объяснил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200930/uspakoitelnye-1577933494.html">радио Sputnik</a> психиатр, психотерапевт Владимир Малыгин.Мир стал менее устойчивым, люди живут в состоянии хронического стресса, и тревожных расстройств, особенно среди молодежи, по которой кризис, связанный с пандемией, ударил в первую очередь, становится все больше. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Владимир Малыгин.Он предостерег от самолечения: даже если принимать безопасные препараты, которые продаются без рецепта, это может усугубить состояние, потому что в это время человек не получает необходимую помощь.При этом препараты, которые продаются без рецепта, по его словам, могут быть не такими безобидными, какими кажутся."В основе "Корвалола" и его аналогов лежат сильнодействующие вещества – барбитураты. Это не лекарство, основанное на травах. В этом случае увеличение доз вызовет зависимость от фенобарбитала", – сказал Владимир Малыгин.Он обратил внимание на то, что антидепрессанты, напротив, не вызывают зависимости, вопреки распространенному мнению. Но назначать их может только врач."Существует миф, что антидепрессанты вызывают зависимость, поэтому их пить не надо. Но в случаях генерализованного тревожного расстройства именно антидепрессанты способствуют выздоровлению. Нет универсальной таблетки от всех болезней. В зависимости от симптомов, тяжести заболевания лечение всегда будет разным. Оно не только фармакологическое, но и психотерапевтическое, то есть направленное на то, чтобы научить человека справляться со стрессом, тревогой", – сделал вывод в эфире радио Sputnik Владимир Малыгин.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/alkogol-1577562919.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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