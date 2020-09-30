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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20200930/urozhay-1577997029.html
Впервые в Ивановской области зафиксирована рекордная урожайность зерновых
В хозяйствах Ивановской области завершается уборочная кампания, зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 62,5 тысячи гектаров, или 98,3% к плану... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:34
2020-09-30T13:34
ивановская область
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<strong>ИВАНОВО, 30 сен – РИА Новости</strong>. В хозяйствах <a href="https://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast" target="_blank">Ивановской области</a> завершается уборочная кампания, зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 62,5 тысячи гектаров, или 98,3% к плану уборки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Таким образом, по словам собеседника агентства, в Ивановской области впервые урожайность зерновых культур в среднем превышает 25 центнеров с гектара, за последние 15 лет она увеличилась в два раза.Наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Гаврилово-Посадского – 57 тысяч тонн (урожайность 34,6 центнера с гектара), Родниковского – 19,9 тысячи тонн (25,2 центнера с гектара), Шуйского – 18,1 тысячи тонн (27,4 центнера с гектара) и Савинского – 7,8 тысячи тонн (22,6 центнера с гектара) районов.Также в регионе продолжается уборка овощных культур и картофеля. На вторник, 29 сентября, в целом по области убрано 217,5 гектара овощных культур, собрано 7,9 тысячи тонн овощей. Картофель убран на площади 863,7 гектара, собрано почти 17 тысячи тонн. На площади 22,8 тысячи гектаров проведен сев озимых культур.
https://ria.ru/20200908/tsifrovizatsiya-1576948189.html
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Впервые в Ивановской области зафиксирована рекордная урожайность зерновых

13:34 30.09.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ИВАНОВО, 30 сен – РИА Новости. В хозяйствах Ивановской области завершается уборочная кампания, зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 62,5 тысячи гектаров, или 98,3% к плану уборки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Всего на текущий момент намолочены 154 тысячи тонн зерна, урожайность в среднем составляет 25,6 центнеров на гектар, что на 2,9 центнера выше прошлогодней.
Таким образом, по словам собеседника агентства, в Ивановской области впервые урожайность зерновых культур в среднем превышает 25 центнеров с гектара, за последние 15 лет она увеличилась в два раза.
Наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Гаврилово-Посадского – 57 тысяч тонн (урожайность 34,6 центнера с гектара), Родниковского – 19,9 тысячи тонн (25,2 центнера с гектара), Шуйского – 18,1 тысячи тонн (27,4 центнера с гектара) и Савинского – 7,8 тысячи тонн (22,6 центнера с гектара) районов.
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Также в регионе продолжается уборка овощных культур и картофеля. На вторник, 29 сентября, в целом по области убрано 217,5 гектара овощных культур, собрано 7,9 тысячи тонн овощей. Картофель убран на площади 863,7 гектара, собрано почти 17 тысячи тонн. На площади 22,8 тысячи гектаров проведен сев озимых культур.
 
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Ивановская область
 
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