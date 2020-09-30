https://ria.ru/20200930/urozhay-1577997029.html

Впервые в Ивановской области зафиксирована рекордная урожайность зерновых

В хозяйствах Ивановской области завершается уборочная кампания, зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 62,5 тысячи гектаров, или 98,3% к плану... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:34

2020-09-30T13:34

2020-09-30T13:34

ивановская область

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<strong>ИВАНОВО, 30 сен – РИА Новости</strong>. В хозяйствах <a href="https://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast" target="_blank">Ивановской области</a> завершается уборочная кампания, зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 62,5 тысячи гектаров, или 98,3% к плану уборки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Таким образом, по словам собеседника агентства, в Ивановской области впервые урожайность зерновых культур в среднем превышает 25 центнеров с гектара, за последние 15 лет она увеличилась в два раза.Наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Гаврилово-Посадского – 57 тысяч тонн (урожайность 34,6 центнера с гектара), Родниковского – 19,9 тысячи тонн (25,2 центнера с гектара), Шуйского – 18,1 тысячи тонн (27,4 центнера с гектара) и Савинского – 7,8 тысячи тонн (22,6 центнера с гектара) районов.Также в регионе продолжается уборка овощных культур и картофеля. На вторник, 29 сентября, в целом по области убрано 217,5 гектара овощных культур, собрано 7,9 тысячи тонн овощей. Картофель убран на площади 863,7 гектара, собрано почти 17 тысячи тонн. На площади 22,8 тысячи гектаров проведен сев озимых культур.

https://ria.ru/20200908/tsifrovizatsiya-1576948189.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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