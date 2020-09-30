МИД Турции выдвинул условие для урегулирования в Карабахе
12:19 30.09.2020 (обновлено: 21:08 30.09.2020)
АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе Армении из самопровозглашенной республики, которую Анкара считает оккупированной Арменией территорией.
"Мы говорили с (президентом РФ Владимиром) Путиным, с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым (о конфликте в Карабахе). Как мы вместе действуем в Сирии, так пытались и здесь, но не удалось. Говорят: пусть остановится война. Пусть. Нужно объявить перемирие, но при этом Армения должна уйти с оккупированных территорий. Говорится ли это? Нет. Тогда как вопрос будет решен?", - сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.
По его словам, "Азербайджан долго терпел". "Более 20% его территории под оккупацией, миллион его граждан лишен родины. Это большая драма, люди хотят вернуться домой, но никто этого не замечает. Азербайджан прав и морально, и юридически", - добавил глава МИД Турции.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.