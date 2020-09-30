https://ria.ru/20200930/uregulirovanie-1577991094.html

МИД Турции выдвинул условие для урегулирования в Карабахе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе Армении из самопровозглашенной республики, которую... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:19

2020-09-30T12:19

2020-09-30T21:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мевлют чавушоглу

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Турции <a href="https://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu" target="_blank">Мевлют Чавушоглу</a> считает, что урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> из самопровозглашенной республики, которую Анкара считает оккупированной Арменией территорией.По его словам, "<a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> долго терпел". "Более 20% его территории под оккупацией, миллион его граждан лишен родины. Это большая драма, люди хотят вернуться домой, но никто этого не замечает. Азербайджан прав и морально, и юридически", - добавил глава МИД Турции.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаха</a> Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577980264.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

Covid короновирусович Турки уже стали стороной конфликта что условия ставят? Не запутались в географии? Гюлен еще жив между прочим... 52

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нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире