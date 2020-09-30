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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/uregulirovanie-1577991094.html
МИД Турции выдвинул условие для урегулирования в Карабахе
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе Армении из самопровозглашенной республики, которую... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:19
2020-09-30T21:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мевлют чавушоглу
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>АНКАРА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Турции <a href="https://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu" target="_blank">Мевлют Чавушоглу</a> считает, что урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> из самопровозглашенной республики, которую Анкара считает оккупированной Арменией территорией.По его словам, "<a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> долго терпел". "Более 20% его территории под оккупацией, миллион его граждан лишен родины. Это большая драма, люди хотят вернуться домой, но никто этого не замечает. Азербайджан прав и морально, и юридически", - добавил глава МИД Турции.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаха</a> Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577980264.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
Турки уже стали стороной конфликта что условия ставят? Не запутались в географии? Гюлен еще жив между прочим...
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Турция называет условия, ну-ну
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нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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мевлют чавушоглу, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире

МИД Турции выдвинул условие для урегулирования в Карабахе

12:19 30.09.2020 (обновлено: 21:08 30.09.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе Армении из самопровозглашенной республики, которую Анкара считает оккупированной Арменией территорией.

"Мы говорили с (президентом РФ Владимиром) Путиным, с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым (о конфликте в Карабахе). Как мы вместе действуем в Сирии, так пытались и здесь, но не удалось. Говорят: пусть остановится война. Пусть. Нужно объявить перемирие, но при этом Армения должна уйти с оккупированных территорий. Говорится ли это? Нет. Тогда как вопрос будет решен?", - сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

По его словам, "Азербайджан долго терпел". "Более 20% его территории под оккупацией, миллион его граждан лишен родины. Это большая драма, люди хотят вернуться домой, но никто этого не замечает. Азербайджан прав и морально, и юридически", - добавил глава МИД Турции.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМевлют ЧавушоглуНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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