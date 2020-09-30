https://ria.ru/20200930/ukraina-1578006948.html

"Оппозиционная платформа" заявила о нападении на приемную в Мариуполе

Неизвестные напали на приемную партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариуполе, они разбили окна и разрисовали фасад здания, сообщает в среду... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:40

2020-09-30T15:40

2020-09-30T15:40

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

луганская область

полтава

краматорск

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Неизвестные напали на приемную партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа – За жизнь</a>" в <a href="http://ria.ru/location_Mariupol/" target="_blank" data-auto="true">Мариуполе</a>, они разбили окна и разрисовали фасад здания, сообщает в среду пресс-служба политсилы."Тридцатого сентября в Мариуполе совершено нападение на региональную общественную приёмную партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Трусливо, под покровом ночи группа молодчиков, закрывая лица балаклавами, расписали краской и залили зеленкой стены приемной, разбили окна, а также изрисовали фасад свастикой, эсэсовскими символами и оскорбительными надписями", - говорится в сообщении.По словам кандидата на пост мэра Мариуполя от политсилы Владимира Клименко, на место была вызвана полиция, до приезда которой в офис никто не заходил, поскольку имелось подозрение о взрывчатке.Ранее парламент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> Борис Грызлов заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.В "Оппозиционной платформе" ранее сообщали, что в последние месяцы были совершены нападения на ее приемные в <a href="http://ria.ru/location_Kramatorsk/" target="_blank" data-auto="true">Краматорске</a>, Мариуполе, <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харькове</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poltava/" target="_blank" data-auto="true">Полтаве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzhhorod/" target="_blank" data-auto="true">Ужгороде</a> и Киеве.

https://ria.ru/20200728/1575061936.html

https://ria.ru/20200902/kiev-1576626744.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, луганская область, полтава, краматорск, в мире