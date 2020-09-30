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"Оппозиционная платформа" заявила о нападении на приемную в Мариуполе
Неизвестные напали на приемную партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариуполе, они разбили окна и разрисовали фасад здания, сообщает в среду... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:40
2020-09-30T15:40
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
луганская область
полтава
краматорск
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Неизвестные напали на приемную партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа – За жизнь</a>" в <a href="http://ria.ru/location_Mariupol/" target="_blank" data-auto="true">Мариуполе</a>, они разбили окна и разрисовали фасад здания, сообщает в среду пресс-служба политсилы."Тридцатого сентября в Мариуполе совершено нападение на региональную общественную приёмную партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Трусливо, под покровом ночи группа молодчиков, закрывая лица балаклавами, расписали краской и залили зеленкой стены приемной, разбили окна, а также изрисовали фасад свастикой, эсэсовскими символами и оскорбительными надписями", - говорится в сообщении.По словам кандидата на пост мэра Мариуполя от политсилы Владимира Клименко, на место была вызвана полиция, до приезда которой в офис никто не заходил, поскольку имелось подозрение о взрывчатке.Ранее парламент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> Борис Грызлов заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.В "Оппозиционной платформе" ранее сообщали, что в последние месяцы были совершены нападения на ее приемные в <a href="http://ria.ru/location_Kramatorsk/" target="_blank" data-auto="true">Краматорске</a>, Мариуполе, <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харькове</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poltava/" target="_blank" data-auto="true">Полтаве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzhhorod/" target="_blank" data-auto="true">Ужгороде</a> и Киеве.
https://ria.ru/20200728/1575061936.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, луганская область, полтава, краматорск, в мире

"Оппозиционная платформа" заявила о нападении на приемную в Мариуполе

15:40 30.09.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Неизвестные напали на приемную партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариуполе, они разбили окна и разрисовали фасад здания, сообщает в среду пресс-служба политсилы.
"Тридцатого сентября в Мариуполе совершено нападение на региональную общественную приёмную партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Трусливо, под покровом ночи группа молодчиков, закрывая лица балаклавами, расписали краской и залили зеленкой стены приемной, разбили окна, а также изрисовали фасад свастикой, эсэсовскими символами и оскорбительными надписями", - говорится в сообщении.
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По словам кандидата на пост мэра Мариуполя от политсилы Владимира Клименко, на место была вызвана полиция, до приезда которой в офис никто не заходил, поскольку имелось подозрение о взрывчатке.
"Местная власть показывает своё бессилие по наведению порядка в городе Мариуполе. На протяжении последних двух месяцев это уже не первое нападение на наших сторонников. Было заведено несколько уголовных дел, были задержаны на месте преступления молодчики, которых потом отпустили. До сегодняшнего дня никаких результатов и ответов от полиции мы так и не получили",- отметил Клименко.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
В "Оппозиционной платформе" ранее сообщали, что в последние месяцы были совершены нападения на ее приемные в Краматорске, Мариуполе, Харькове, Полтаве, Ужгороде и Киеве.
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Оппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныЛуганская областьПолтаваКраматорскВ мире
 
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