https://ria.ru/20200930/ukraina-1577980484.html

На Украине зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине за сутки возросло на рекордные 4 027, скончались еще 64 человека, сообщил в среду аппарат Совета... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:54

2020-09-30T09:54

2020-09-30T09:54

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> за сутки возросло на рекордные 4 027, скончались еще 64 человека, сообщил в среду аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.На 30 сентября в стране выявлены 208 959 случаев COVID-19, скончались 4 129 человек.Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской (549), Донецкой (345), Днепропетровской (271), Львовской (265) и <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> (219).Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577960161.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, киев, украина, в мире