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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/ukraina-1577980484.html
На Украине зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине за сутки возросло на рекордные 4 027, скончались еще 64 человека, сообщил в среду аппарат Совета... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:54
2020-09-30T09:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> за сутки возросло на рекордные 4 027, скончались еще 64 человека, сообщил в среду аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.На 30 сентября в стране выявлены 208 959 случаев COVID-19, скончались 4 129 человек.Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской (549), Донецкой (345), Днепропетровской (271), Львовской (265) и <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> (219).Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, киев, украина, в мире

На Украине зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

09:54 30.09.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 сен – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине за сутки возросло на рекордные 4 027, скончались еще 64 человека, сообщил в среду аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
На 30 сентября в стране выявлены 208 959 случаев COVID-19, скончались 4 129 человек.
Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской (549), Донецкой (345), Днепропетровской (271), Львовской (265) и Киеве (219).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиевУкраинаВ мире
 
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