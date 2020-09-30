https://ria.ru/20200930/uborschitsa-1577975285.html

В Костромской области рассказали о прошлом победившей на выборах уборщицы

Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская пять лет работала сельским депутатом и знает... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T03:14

2020-09-30T03:14

2020-09-30T14:05

марина удгодская

костромская область

политика

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Екатерина Абрамова.</strong> Избранная главой Повалихинского сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> уборщица администрации <a href="https://ria.ru/person_marina-udgodskaya/" target="_blank">Марина Удгодская</a> пять лет работала сельским депутатом и знает местные проблемы, но в плане муниципальной работы ей всегда готовы дать совет в управлении по вопросам внутренней политики региона, сообщила РИА Новости представитель управления.Согласно данным избиркома Костромской области, Марина Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чухломского района</a> единоросса Николая Локтева с 61,7 процента голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева 48. По данным облизбиркома, Удгодская — 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы указано, что Марина — уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую она в скором будущем возглавит.Избрание Удгодской вызвало резонанс в СМИ. Сама Марина и ее родные от интервью отказываются, в сельской администрации тоже не дают комментариев.По ее словам, Марина держит большое хозяйство, в семье двое детей, а уборщица — ее подработка на четверть ставки. Найти другую работу в маленькой деревеньке, где всего населения 350 человек и больше трети — пенсионеры, очень сложно.Удгодская вступит в должность главы поселения 1 октября. Вскоре после этого она пройдет курсы обучения муниципальному управлению, организованные управлением по вопросам внутренней политики региона.Обучение будет проходить по основным темам: экономика, финансы, земельные отношения, противодействие коррупции, муниципальная служба, проектная деятельность."Марина Удгодская, как и другие избранные главы, всегда может обратиться за советом в управление внутренней политики, ей всегда помогут", — подчеркнула представитель управления.Помогать новоизбранной главе готова и ассоциация "Совет муниципальных образований Костромской области". Глава ассоциации, депутат облдумы Галина Полякова уверена, что в регионе очень сильный коллектив глав районов и сельских поселений, у них есть чему поучиться.Она также не считает избрание Удгодской чем-то экстраординарным. "Проблема заключается в том, что в таких небольших сельских поселениях выбрать человека, который бы руководил всем процессом на данной территории, очень сложно. Дефицит кадров. А почему? Потому что зарплата у глав маленьких сельских поселений очень низкая — что-то в районе 20 тысяч рублей", — сказала Полякова.При этом она подчеркнула, что работа очень ответственная. Сама Полякова тоже работала главой поселения — в администрацию попала с должности школьного повара. Сначала ее назначили, а потом она дважды избиралась. А дальше пошла по карьерной лестнице — возглавляла район, избралась в областную думу.По ее мнению, Удгодской следует ничего не бояться, а "засучить рукава и работать".

https://ria.ru/20200927/uborschitsa-1577856333.html

https://ria.ru/20200929/politika-1577949088.html

Алексей Павловский Очень да же неплохая невеста. с перспективой. 608

Майкл Бедняк Марина будь осторожнее, удачи на посту,,,, 305

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костромская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина удгодская, костромская область, политика