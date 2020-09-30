https://ria.ru/20200930/uborschitsa-1577975285.html
В Костромской области рассказали о прошлом победившей на выборах уборщицы
Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская пять лет работала сельским депутатом и знает... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T03:14
2020-09-30T03:14
2020-09-30T14:05
марина удгодская
костромская область
политика
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Екатерина Абрамова.</strong> Избранная главой Повалихинского сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> уборщица администрации <a href="https://ria.ru/person_marina-udgodskaya/" target="_blank">Марина Удгодская</a> пять лет работала сельским депутатом и знает местные проблемы, но в плане муниципальной работы ей всегда готовы дать совет в управлении по вопросам внутренней политики региона, сообщила РИА Новости представитель управления.Согласно данным избиркома Костромской области, Марина Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чухломского района</a> единоросса Николая Локтева с 61,7 процента голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева 48. По данным облизбиркома, Удгодская — 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы указано, что Марина — уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую она в скором будущем возглавит.Избрание Удгодской вызвало резонанс в СМИ. Сама Марина и ее родные от интервью отказываются, в сельской администрации тоже не дают комментариев.По ее словам, Марина держит большое хозяйство, в семье двое детей, а уборщица — ее подработка на четверть ставки. Найти другую работу в маленькой деревеньке, где всего населения 350 человек и больше трети — пенсионеры, очень сложно.Удгодская вступит в должность главы поселения 1 октября. Вскоре после этого она пройдет курсы обучения муниципальному управлению, организованные управлением по вопросам внутренней политики региона.Обучение будет проходить по основным темам: экономика, финансы, земельные отношения, противодействие коррупции, муниципальная служба, проектная деятельность."Марина Удгодская, как и другие избранные главы, всегда может обратиться за советом в управление внутренней политики, ей всегда помогут", — подчеркнула представитель управления.Помогать новоизбранной главе готова и ассоциация "Совет муниципальных образований Костромской области". Глава ассоциации, депутат облдумы Галина Полякова уверена, что в регионе очень сильный коллектив глав районов и сельских поселений, у них есть чему поучиться.Она также не считает избрание Удгодской чем-то экстраординарным. "Проблема заключается в том, что в таких небольших сельских поселениях выбрать человека, который бы руководил всем процессом на данной территории, очень сложно. Дефицит кадров. А почему? Потому что зарплата у глав маленьких сельских поселений очень низкая — что-то в районе 20 тысяч рублей", — сказала Полякова.При этом она подчеркнула, что работа очень ответственная. Сама Полякова тоже работала главой поселения — в администрацию попала с должности школьного повара. Сначала ее назначили, а потом она дважды избиралась. А дальше пошла по карьерной лестнице — возглавляла район, избралась в областную думу.По ее мнению, Удгодской следует ничего не бояться, а "засучить рукава и работать".
https://ria.ru/20200927/uborschitsa-1577856333.html
https://ria.ru/20200929/politika-1577949088.html
Алексей Павловский
Очень да же неплохая невеста. с перспективой.
608
Майкл Бедняк
Марина будь осторожнее, удачи на посту,,,,
305
8
костромская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина удгодская, костромская область, политика
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен — РИА Новости, Екатерина Абрамова.
Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области
уборщица администрации Марина Удгодская
пять лет работала сельским депутатом и знает местные проблемы, но в плане муниципальной работы ей всегда готовы дать совет в управлении по вопросам внутренней политики региона, сообщила РИА Новости представитель управления.
Согласно данным избиркома Костромской области, Марина Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района
единоросса Николая Локтева с 61,7 процента голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева 48. По данным облизбиркома, Удгодская — 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы указано, что Марина — уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую она в скором будущем возглавит.
Избрание Удгодской вызвало резонанс в СМИ. Сама Марина и ее родные от интервью отказываются, в сельской администрации тоже не дают комментариев.
"Такой резонанс не очень понятен. СМИ делают акцент на том, что она уборщица, но не указывают, что Марина пять лет проработала местным депутатом на непостоянной основе. Она знает проблемы сельского поселения, а люди знают ее", — заявила РИА Новости представитель управления по вопросам внутренней политики региона.
По ее словам, Марина держит большое хозяйство, в семье двое детей, а уборщица — ее подработка на четверть ставки. Найти другую работу в маленькой деревеньке, где всего населения 350 человек и больше трети — пенсионеры, очень сложно.
"В маленьких поселениях всей страны очень часто к власти приходят люди простых профессий: кочегары, слесари, водители, а также пенсионеры, безработные, других здесь просто нет. И это совсем не откровение", — подчеркнула собеседница агентства.
Удгодская вступит в должность главы поселения 1 октября. Вскоре после этого она пройдет курсы обучения муниципальному управлению, организованные управлением по вопросам внутренней политики региона.
"Это обычная практика, эти курсы проходят все впервые избранные главы. Это большая системная работа, в ней много составляющих, обучение — одна из них. В целом администрация региона уделяет большое внимание повышению профессионального уровня работников муниципалитетов", — отметила представитель управления.
Обучение будет проходить по основным темам: экономика, финансы, земельные отношения, противодействие коррупции, муниципальная служба, проектная деятельность.
"Марина Удгодская, как и другие избранные главы, всегда может обратиться за советом в управление внутренней политики, ей всегда помогут", — подчеркнула представитель управления.
Помогать новоизбранной главе готова и ассоциация "Совет муниципальных образований Костромской области". Глава ассоциации, депутат облдумы Галина Полякова уверена, что в регионе очень сильный коллектив глав районов и сельских поселений, у них есть чему поучиться.
Она также не считает избрание Удгодской чем-то экстраординарным. "Проблема заключается в том, что в таких небольших сельских поселениях выбрать человека, который бы руководил всем процессом на данной территории, очень сложно. Дефицит кадров. А почему? Потому что зарплата у глав маленьких сельских поселений очень низкая — что-то в районе 20 тысяч рублей", — сказала Полякова.
При этом она подчеркнула, что работа очень ответственная. Сама Полякова тоже работала главой поселения — в администрацию попала с должности школьного повара. Сначала ее назначили, а потом она дважды избиралась. А дальше пошла по карьерной лестнице — возглавляла район, избралась в областную думу.
По ее мнению, Удгодской следует ничего не бояться, а "засучить рукава и работать".
"Есть шансы у Марины работать, есть возможности. Раз люди поддержали, значит, будут помогать. Если будет советоваться с соседями — с главами сельских поселений, с главой района, если сама будет стремиться обучиться чему-то, она все это преодолеет. Ассоциация, которую я возглавляю в нашем регионе, проводит обучение всех вновь избранных глав. Это тоже большое подспорье для Марины. Я как председатель ассоциации буду делать все, чтобы оказать ей содействие, чтобы она освоила все эти азы и успешно работала на этом нелегком поприще. Думаю, она понимает, что это действительно нелегкое поприще", — резюмировала Полякова.