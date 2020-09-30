https://ria.ru/20200930/ubiystvo-1578020568.html

Сотрудника консерватории обвинили в убийстве пианиста

Басманный суд Москвы арестовал сотрудника Московской государственной академической консерватории Илью Чалых по обвинению в убийстве пианиста Никиты Куклина,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:06

2020-09-30T19:06

2020-09-30T19:56

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал сотрудника Московской государственной академической консерватории Илью Чалых по обвинению в убийстве пианиста Никиты Куклина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова."Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Чалых меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство).В интервью газете <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московский комсомолец"</a> Чалых ранее рассказал, что произошедшее - "нелепая трагичная случайность". По его словам, Куклин остался у него ночевать и вечером был жив, утром обвиняемый увидел, что тот плохо выглядит, и вызвал скорую, но пианист умер до приезда врачей.

https://ria.ru/20200722/1574746625.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия