Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/tyurmy-1578004359.html
Госдума поддержала проект о блокировке сотовой связи в тюрьмах
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:15
2020-09-30T15:15
василий пискарев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
павел крашенинников
госдума рф
александр хинштейн
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>.В начале ноября прошлого года депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a> сообщил, что готовит законопроект об ограничении использования сотовой связи в местах лишения свободы. Согласно проекту, сотовых операторов обяжут отключать абонентов "по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН". В январе Хинштейн вместе с депутатами <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василием Пискаревым</a> и <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павлом Крашенинниковым</a> внесли в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий отключить мобильную связь в тюрьмах.В соответствии с действующими нормами, осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешается иметь при себе средства связи. Кроме того, за попытку доставки средств мобильной связи в учреждения уголовно-исполнительной системы предусмотрена административная ответственность. Законопроектом предлагается ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.Данной инициативой предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов – в целях обеспечения режима на территории учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС). Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.
https://ria.ru/20200730/1575161576.html
https://radiosputnik.ria.ru/20190729/1556966092.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1400x0_80_0_0_158aef296ecffecab7ae02b615becb34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий пискарев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), павел крашенинников, госдума рф, александр хинштейн, общество

Госдума поддержала проект о блокировке сотовой связи в тюрьмах

15:15 30.09.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН.
В начале ноября прошлого года депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что готовит законопроект об ограничении использования сотовой связи в местах лишения свободы. Согласно проекту, сотовых операторов обяжут отключать абонентов "по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН". В январе Хинштейн вместе с депутатами Василием Пискаревым и Павлом Крашенинниковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий отключить мобильную связь в тюрьмах.
СИЗО №6 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля, 13:07
Начальник УФСИН Москвы рассказал о находках при обысках в СИЗО
В соответствии с действующими нормами, осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешается иметь при себе средства связи. Кроме того, за попытку доставки средств мобильной связи в учреждения уголовно-исполнительной системы предусмотрена административная ответственность. Законопроектом предлагается ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.
Данной инициативой предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов – в целях обеспечения режима на территории учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС). Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 29.07.2019
29 июля 2019, 13:07
Мошенники опробовали на петербуржцах новый способ кражи денег
 
Обсудить2
Василий ПискаревФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Павел КрашенинниковГосдума РФАлександр ХинштейнОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния