https://ria.ru/20200930/tutby-1577993285.html

Tut.by обжалует решение о приостановке статуса СМИ

Главный редактор популярного белорусского информационного портала tut.by Марина Золотова заявила, что редакция будет обжаловать решение министерства информации... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:51

2020-09-30T12:51

2020-09-30T13:11

минск

медиа

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Главный редактор популярного белорусского информационного портала tut.by Марина Золотова заявила, что редакция будет обжаловать решение министерства информации <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> о приостановке статуса СМИ для сайта.Накануне министерство информации Белоруссии приняло решение временно лишить tut.by статуса сетевого издания с 1 октября до 30 декабря. Этот статус по сути приравнивал портал к СМИ. При этом 8 октября в Экономическом суде <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> будет рассмотрен иск ведомства о прекращении выпуска сетевого издания tut.by. В случае окончательной утраты статуса сетевого издания сайт сможет продолжить работу, но его сотрудники не смогут пользоваться правами журналистов при освещении событий и получении информации."Конечно, мы будем обжаловать это решение министерства информации, мы будем защищать свои права в суде", - сказала Золотова на пресс-конференции в Минске. Она также напомнила, что еще предстоит судебное заседание по иску мининформа.Золотова заявила, что считает данные действия властей "зачисткой информационного поля".

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/belorussiya-1577168344.html

Людмила Комиссаренко (Никишина) Тут.бай - это засланные казачки в красивой кондитерской упаковке. Надо с них не только статус СМИ снимать, но и закрывать. Хороводят митингами под прикрытием новостей. 10

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, медиа, белоруссия, в мире