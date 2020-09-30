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https://ria.ru/20200930/tutby-1577993285.html
Tut.by обжалует решение о приостановке статуса СМИ
Главный редактор популярного белорусского информационного портала tut.by Марина Золотова заявила, что редакция будет обжаловать решение министерства информации... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:51
2020-09-30T13:11
минск
медиа
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Главный редактор популярного белорусского информационного портала tut.by Марина Золотова заявила, что редакция будет обжаловать решение министерства информации <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> о приостановке статуса СМИ для сайта.Накануне министерство информации Белоруссии приняло решение временно лишить tut.by статуса сетевого издания с 1 октября до 30 декабря. Этот статус по сути приравнивал портал к СМИ. При этом 8 октября в Экономическом суде <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> будет рассмотрен иск ведомства о прекращении выпуска сетевого издания tut.by. В случае окончательной утраты статуса сетевого издания сайт сможет продолжить работу, но его сотрудники не смогут пользоваться правами журналистов при освещении событий и получении информации."Конечно, мы будем обжаловать это решение министерства информации, мы будем защищать свои права в суде", - сказала Золотова на пресс-конференции в Минске. Она также напомнила, что еще предстоит судебное заседание по иску мининформа.Золотова заявила, что считает данные действия властей "зачисткой информационного поля".
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/belorussiya-1577168344.html
Тут.бай - это засланные казачки в красивой кондитерской упаковке. Надо с них не только статус СМИ снимать, но и закрывать. Хороводят митингами под прикрытием новостей.
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минск
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минск, медиа, белоруссия, в мире

Tut.by обжалует решение о приостановке статуса СМИ

12:51 30.09.2020 (обновлено: 13:11 30.09.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоФотокорреспондент Tut.by во время протестной акции в Минске
Фотокорреспондент Tut.by во время протестной акции в Минске - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Главный редактор популярного белорусского информационного портала tut.by Марина Золотова заявила, что редакция будет обжаловать решение министерства информации Белоруссии о приостановке статуса СМИ для сайта.
Накануне министерство информации Белоруссии приняло решение временно лишить tut.by статуса сетевого издания с 1 октября до 30 декабря. Этот статус по сути приравнивал портал к СМИ. При этом 8 октября в Экономическом суде Минска будет рассмотрен иск ведомства о прекращении выпуска сетевого издания tut.by. В случае окончательной утраты статуса сетевого издания сайт сможет продолжить работу, но его сотрудники не смогут пользоваться правами журналистов при освещении событий и получении информации.
"Конечно, мы будем обжаловать это решение министерства информации, мы будем защищать свои права в суде", - сказала Золотова на пресс-конференции в Минске. Она также напомнила, что еще предстоит судебное заседание по иску мининформа.
Золотова заявила, что считает данные действия властей "зачисткой информационного поля".
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