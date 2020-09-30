https://ria.ru/20200930/turtsiya-1578020328.html
Посол Азербайджана опроверг участие Турции в боевых действиях в Карабахе
Турецкие военные и самолеты F-16 не участвуют в боевых действиях в Карабахе, Баку справляется сам, заявил в среду посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:02
2020-09-30T19:02
2020-09-30T19:19
полад бюльбюль
су-25
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
f-16
турция
азербайджан
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Турецкие военные и самолеты <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> не участвуют в боевых действиях в Карабахе, <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> справляется сам, заявил в среду посол <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в РФ <a href="http://ria.ru/person_Polad_Bjulbjul/" target="_blank" data-auto="true">Полад Бюльбюль</a>-оглы."Азербайджан - самодостаточная страна", - сказал он в эфире <a href="https://echo.msk.ru/guests/6510/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Эхо Москвы"</a>, отвечая на вопрос о возможном содействии со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a>."Турция - наш близкий партнёр, близкая нам страна... <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> - наш союзник, но никаких военных турецких там (в Карабахе) нет, это фейки и информационная война", - добавил он."Никакие F-16 над нашей территорией не летают, никаких наемников из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> тем более нет", - отметил посол.Во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> в воздушном пространстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. В Баку и Анкаре опровергли эту информацию.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578015204.html
6
армения
турция
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полад бюльбюль, су-25, армения, f-16, турция, азербайджан, в мире