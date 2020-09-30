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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/turtsiya-1578013689.html
Турция опровергла данные об участии своей авиации в боях в Карабахе
Сообщения о участии турецких военных самолетов и беспилотников в боях в Карабахе являются ложными, говорится в сообщении минобороны Турции. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:10
2020-09-30T17:22
f-16
су-25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>АНКАРА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Сообщения о участии турецких военных самолетов и беспилотников в боях в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> являются ложными, говорится в сообщении минобороны <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a>.Во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>. В Баку и Анкаре опровергли эту информацию. В среду утром пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян заявила о двух уничтоженных БПЛА ВС Азербайджана в небе над Степанакертом.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20200930/istrebiteli-1577992026.html
https://ria.ru/20200930/uregulirovanie-1577991094.html
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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f-16, су-25, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

Турция опровергла данные об участии своей авиации в боях в Карабахе

17:10 30.09.2020 (обновлено: 17:22 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийИстребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Сообщения о участии турецких военных самолетов и беспилотников в боях в Карабахе являются ложными, говорится в сообщении минобороны Турции.
Во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. В Баку и Анкаре опровергли эту информацию. В среду утром пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян заявила о двух уничтоженных БПЛА ВС Азербайджана в небе над Степанакертом.

"Официальные структуры Армении распространяют лживые сообщения о применении турецких военных самолетов и беспилотников против армянской армии. Армия Азербайджана за последние несколько дней продемонстрировала миру, что способна победить собственными силами", - говорится в сообщении минобороны Турции.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Армения рассказала о полетах турецких F-16 в зоне карабахского конфликта
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаF-16Су-25Нагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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