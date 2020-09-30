Турция опровергла данные об участии своей авиации в боях в Карабахе
17:10 30.09.2020 (обновлено: 17:22 30.09.2020)
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийИстребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
Во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. В Баку и Анкаре опровергли эту информацию. В среду утром пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян заявила о двух уничтоженных БПЛА ВС Азербайджана в небе над Степанакертом.
"Официальные структуры Армении распространяют лживые сообщения о применении турецких военных самолетов и беспилотников против армянской армии. Армия Азербайджана за последние несколько дней продемонстрировала миру, что способна победить собственными силами", - говорится в сообщении минобороны Турции.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.