https://ria.ru/20200930/turtsiya-1578013689.html

Турция опровергла данные об участии своей авиации в боях в Карабахе

Сообщения о участии турецких военных самолетов и беспилотников в боях в Карабахе являются ложными, говорится в сообщении минобороны Турции. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:10

2020-09-30T17:10

2020-09-30T17:22

f-16

су-25

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Сообщения о участии турецких военных самолетов и беспилотников в боях в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> являются ложными, говорится в сообщении минобороны <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a>.Во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>. В Баку и Анкаре опровергли эту информацию. В среду утром пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян заявила о двух уничтоженных БПЛА ВС Азербайджана в небе над Степанакертом.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200930/istrebiteli-1577992026.html

https://ria.ru/20200930/uregulirovanie-1577991094.html

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нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

f-16, су-25, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире