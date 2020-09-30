https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577979627.html
Российский генерал рассказал о формировании протурецких районов в Сирии
Турция пришла в Сирию навсегда и сейчас формирует на севере и северо-западе страны протурецкие автономные районы, считает бывший начальник Центра по примирению... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:38
2020-09-30T09:38
2020-09-30T10:49
война в сирии
россия
хмеймим
сергей чварков
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов.</strong> Турция пришла в Сирию навсегда и сейчас формирует на севере и северо-западе страны протурецкие автономные районы, считает бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (2016 год) генерал-лейтенант в отставке <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHvarkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чварков</a>."В настоящее время Турция усиленно формирует на севере и северо-западе Сирии протурецкие автономные районы, давая фактически понять, что они пришли в эту страну навсегда", - сказал Чварков в интервью РИА Новости.По его мнению, именно этим и объясняется пассивная позиция <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> по реализации достигнутых еще сентябре 2018 года договоренностей с Россией по <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлибу</a>, последнего крупного оплота боевиков в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>."Именно с этим связаны атаки со стороны "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ) российской авиабазы <a href="http://ria.ru/location_KHmejjmim/" target="_blank" data-auto="true">Хмеймим</a> с использованием беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня (РСЗО) увеличенной дальности. Единственной (в регионе) РСЗО, способной наносить огневое поражение на дальностях более 40 километров, может быть турецкая T-122 Sakarya, каким-то сказочным образом оказавшаяся в распоряжении ХТШ", - сказал генерал.Кроме того, отметил он, у многих специалистов "создается впечатление", что Турция в рамках создания оперативного командования операции "Источник мира" формирует базу для легитимации и координации совместных военных операций с отрядами умеренной и непримиримой оппозиции в Сирии.<em>* Запрещенная в России террористическая организация</em><u><strong><a href="https://ria.ru/20200930/siriya-1577948800.html">Читайте полный текст интервью >>></a></strong></u>
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html
1
россия
хмеймим
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хмеймим, сергей чварков, идлиб (мухафаза), турция, сирия