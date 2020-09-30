Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200930/turpotok-1577989174.html
В Индонезии нашли связь между глобальным потеплением и числом туристов
В Индонезии ученые определили, как глобальное потепление влияет на турпоток, сообщает Phys.org. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:57
2020-09-30T12:57
туристы
пекин
индонезия
туризм
туризм
бали (остров)
новости - туризм
таиланд
джакарта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156337/94/1563379490_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_92cc484e44fbfda3aa8602e29a89c845.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. </strong>В Индонезии ученые определили, как глобальное потепление влияет на турпоток, <a href="https://phys.org/news/2020-09-affect-tourist-indonesia.html" target="_blank">сообщает</a> Phys.org.Исследователи заметили, что каждый процент повышения температуры уменьшает число иностранных путешественников на 1,37 процента, а увеличение влажности воздуха на один процент ведет к сокращению гостей на 0,59 процента.Работа была опубликована в Journal of Cleaner Production. Ученые анализировали данные, собранные в провинциях Индонезии, наиболее популярных у туристов в период с 2008 по 2018 годы.Полученные результаты помогут правительствам жарких стран скорректировать политику в отношении туротрасли, пишут авторы исследования.Впрочем, один из ученых, доцент Школы экономики и менеджмента Китайского нефтяного университета в Пекине Синьчжу Чжэн, сообщил, что рост температуры и влажности в тропических странах, безусловно, ведет к уменьшению числа гостей — отдых становится недостаточно комфортным, но это не самый важный фактор. Например, в Таиланде погода может быть и более жаркая и влажная, но турпоток не сокращается, поскольку на интерес отдыхающих влияет множество факторов – географическое положение, национальный колорит и другие.
https://ria.ru/20200115/1563380588.html
пекин
индонезия
бали (остров)
таиланд
джакарта
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156337/94/1563379490_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_f0e8f3f0d2c4b8af4e1c707910844e8e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, пекин, индонезия, туризм, бали (остров), новости - туризм, таиланд, джакарта

В Индонезии нашли связь между глобальным потеплением и числом туристов

12:57 30.09.2020
 
© РИА Новости / Мария СеливановаБалийцы у храма Улун Дану
Балийцы у храма Улун Дану - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В Индонезии ученые определили, как глобальное потепление влияет на турпоток, сообщает Phys.org.
Исследователи заметили, что каждый процент повышения температуры уменьшает число иностранных путешественников на 1,37 процента, а увеличение влажности воздуха на один процент ведет к сокращению гостей на 0,59 процента.
Работа была опубликована в Journal of Cleaner Production. Ученые анализировали данные, собранные в провинциях Индонезии, наиболее популярных у туристов в период с 2008 по 2018 годы.
Полученные результаты помогут правительствам жарких стран скорректировать политику в отношении туротрасли, пишут авторы исследования.
Впрочем, один из ученых, доцент Школы экономики и менеджмента Китайского нефтяного университета в Пекине Синьчжу Чжэн, сообщил, что рост температуры и влажности в тропических странах, безусловно, ведет к уменьшению числа гостей — отдых становится недостаточно комфортным, но это не самый важный фактор.
Например, в Таиланде погода может быть и более жаркая и влажная, но турпоток не сокращается, поскольку на интерес отдыхающих влияет множество факторов – географическое положение, национальный колорит и другие.
Девушка на пляже на Бали - РИА Новости, 1920, 15.01.2020
15 января, 08:00Туризм
Секреты Бали. Древние храмы, теплый океан и жилье на любой вкус
 
ТуризмтуристыПекинИндонезияТуризмБали (остров)Новости - ТуризмТаиландДжакарта
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния