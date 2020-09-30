https://ria.ru/20200930/turpotok-1577989174.html

В Индонезии нашли связь между глобальным потеплением и числом туристов

В Индонезии ученые определили, как глобальное потепление влияет на турпоток, сообщает Phys.org. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:57

2020-09-30T12:57

2020-09-30T12:57

туристы

пекин

индонезия

туризм

туризм

бали (остров)

новости - туризм

таиланд

джакарта

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. </strong>В Индонезии ученые определили, как глобальное потепление влияет на турпоток, <a href="https://phys.org/news/2020-09-affect-tourist-indonesia.html" target="_blank">сообщает</a> Phys.org.Исследователи заметили, что каждый процент повышения температуры уменьшает число иностранных путешественников на 1,37 процента, а увеличение влажности воздуха на один процент ведет к сокращению гостей на 0,59 процента.Работа была опубликована в Journal of Cleaner Production. Ученые анализировали данные, собранные в провинциях Индонезии, наиболее популярных у туристов в период с 2008 по 2018 годы.Полученные результаты помогут правительствам жарких стран скорректировать политику в отношении туротрасли, пишут авторы исследования.Впрочем, один из ученых, доцент Школы экономики и менеджмента Китайского нефтяного университета в Пекине Синьчжу Чжэн, сообщил, что рост температуры и влажности в тропических странах, безусловно, ведет к уменьшению числа гостей — отдых становится недостаточно комфортным, но это не самый важный фактор. Например, в Таиланде погода может быть и более жаркая и влажная, но турпоток не сокращается, поскольку на интерес отдыхающих влияет множество факторов – географическое положение, национальный колорит и другие.

https://ria.ru/20200115/1563380588.html

пекин

индонезия

бали (остров)

таиланд

джакарта

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, пекин, индонезия, туризм, бали (остров), новости - туризм, таиланд, джакарта