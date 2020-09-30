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К 500-летию Тульского кремля появился новый сквер на набережной
К 500-летию Тульского кремля на Пролетарской набережной появился новый сквер "Женщины, меняющие мир". Участников церемонии открытия приветствовала мэр города... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:50
2020-09-30T13:51
россия
500-летие тульского кремля
тула
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong>К 500-летию Тульского кремля на Пролетарской набережной появился новый сквер "Женщины, меняющие мир". Участников церемонии открытия приветствовала мэр города Ольга Слюсарева. Она отметила, что место для сквера выбрано неслучайно, сообщается на официальном сайте Тульского кремля. "В любое время года здесь гуляют жители и гости нашего города. Многолетние деревья и кустарники, которые мы высадим сегодня, преобразят набережную. Изюминкой станет арт-объект", – отметила Слюсарева.В ходе своего выступления глава Тулы поблагодарила всех женщин за активную жизненную позицию и инициативу, желание сделать Тулу красивее и благоустроеннее."Женщин не зря называют прекрасной половиной человечества. Ведь именно мы делаем этот мир лучше и добрее. Дарим заботу, любовь и тепло наших сердец. Наполняем дома уютом, цветами и улыбками. Каждая из нас сочетает в себе обаяние, мудрость, талант и красоту. В этом и есть секрет нашего успеха", – подчеркнула мэр Тулы.В ходе открытия нового сквера участники акции высадили декоративные яблони, форзиции, гортензии. Около каждого растения установлена табличка с указанием фамилии и имени.
https://ria.ru/20200928/tula-1577878368.html
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россия, 500-летие тульского кремля, тула

К 500-летию Тульского кремля появился новый сквер на набережной

13:50 30.09.2020 (обновлено: 13:51 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на центр Тулы
Вид на центр Тулы - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. К 500-летию Тульского кремля на Пролетарской набережной появился новый сквер "Женщины, меняющие мир". Участников церемонии открытия приветствовала мэр города Ольга Слюсарева. Она отметила, что место для сквера выбрано неслучайно, сообщается на официальном сайте Тульского кремля.
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"В любое время года здесь гуляют жители и гости нашего города. Многолетние деревья и кустарники, которые мы высадим сегодня, преобразят набережную. Изюминкой станет арт-объект", – отметила Слюсарева.
В ходе своего выступления глава Тулы поблагодарила всех женщин за активную жизненную позицию и инициативу, желание сделать Тулу красивее и благоустроеннее.
"Женщин не зря называют прекрасной половиной человечества. Ведь именно мы делаем этот мир лучше и добрее. Дарим заботу, любовь и тепло наших сердец. Наполняем дома уютом, цветами и улыбками. Каждая из нас сочетает в себе обаяние, мудрость, талант и красоту. В этом и есть секрет нашего успеха", – подчеркнула мэр Тулы.
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Россия500-летие Тульского кремляТула
 
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