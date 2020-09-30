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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200930/tserkov-1578000050.html
Бывший пресс-секретарь патриархов не видит для Церкви запретных тем
Для Русской православной церкви нет запретных тем для обсуждения в СМИ и социальных сетях, исключения составляют аспекты частной жизни людей, считает бывший... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:13
2020-09-30T14:14
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир вигилянский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Для Русской православной церкви нет запретных тем для обсуждения в СМИ и социальных сетях, исключения составляют аспекты частной жизни людей, считает бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а ныне настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский."Я считаю, что для Церкви нет никаких запретных тем, кроме тех, которые затрагивают частную жизнь людей, не желающих открывать ее для посторонних глаз. А также, возможно, некоторые подробности корпоративной жизни, которые затрагивают интересы сообществ. Есть еще, конечно, и этические табу, которые требуют от мемуариста или журналиста такта, осторожности, деликатности, чувства меры", - сказал Вигилянский в <a href="https://ria.ru/20200930/vigilyanskiy-1577970374.html" target="_blank">интервью</a> РИА Новости.В частности, говоря о патриархах, он заметил, что их жизнь постоянно на виду. Вигилянский сообщил, что в его книге "Русский ключ", в которую вошли посты-заметки с его страницы в Facebook, есть "два десятка эссе о патриархе Кирилле", в которых он затронул неизвестные и "непубличные" эпизоды его жизни и служения."Перед сдачей книги в печать я отдал ему эти эссе в рукописи для просмотра. Патриарх Кирилл не только не сделал ни одной поправки, но поблагодарил меня, что нашел такие слова о его жизни, которые ранее не звучали", - сказал собеседник агентства.Отвечая на вопрос о том, есть ли среди публичных тем для обсуждения табуированные для священника, бывший пресс-секретарь патриарха заметил, что "во всем должна быть мера и нравственный аспект целеполагания".По словам Вигилянского, резкие комментарии или споры под его постами в Facebook его "совершенно не смущают", однако "грубость, мат, хамство, кощунство или "переход на личности" он "не терпит"."Много раз предупреждал моих читателей, что буду нещадно стирать эти оскорбительные комментарии, а при повторных проявлениях навсегда прощаться с их авторами. Список мною забаненных за пять лет грубиянов насчитывает около 250 человек", - признался священник.
https://ria.ru/20200930/vigilyanskiy-1577970374.html
https://ria.ru/20170221/1488489086.html
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новости - религия и мировоззрение, владимир вигилянский, патриарх кирилл (владимир гундяев)

Бывший пресс-секретарь патриархов не видит для Церкви запретных тем

14:13 30.09.2020 (обновлено: 14:14 30.09.2020)
 
© Игорь ПалкинНастоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Игорь Палкин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Для Русской православной церкви нет запретных тем для обсуждения в СМИ и социальных сетях, исключения составляют аспекты частной жизни людей, считает бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а ныне настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
"Я считаю, что для Церкви нет никаких запретных тем, кроме тех, которые затрагивают частную жизнь людей, не желающих открывать ее для посторонних глаз. А также, возможно, некоторые подробности корпоративной жизни, которые затрагивают интересы сообществ. Есть еще, конечно, и этические табу, которые требуют от мемуариста или журналиста такта, осторожности, деликатности, чувства меры", - сказал Вигилянский в интервью РИА Новости.
В частности, говоря о патриархах, он заметил, что их жизнь постоянно на виду. Вигилянский сообщил, что в его книге "Русский ключ", в которую вошли посты-заметки с его страницы в Facebook, есть "два десятка эссе о патриархе Кирилле", в которых он затронул неизвестные и "непубличные" эпизоды его жизни и служения.
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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"Перед сдачей книги в печать я отдал ему эти эссе в рукописи для просмотра. Патриарх Кирилл не только не сделал ни одной поправки, но поблагодарил меня, что нашел такие слова о его жизни, которые ранее не звучали", - сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, есть ли среди публичных тем для обсуждения табуированные для священника, бывший пресс-секретарь патриарха заметил, что "во всем должна быть мера и нравственный аспект целеполагания".
По словам Вигилянского, резкие комментарии или споры под его постами в Facebook его "совершенно не смущают", однако "грубость, мат, хамство, кощунство или "переход на личности" он "не терпит".
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 21.02.2017
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"Много раз предупреждал моих читателей, что буду нещадно стирать эти оскорбительные комментарии, а при повторных проявлениях навсегда прощаться с их авторами. Список мною забаненных за пять лет грубиянов насчитывает около 250 человек", - признался священник.
 
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ВигилянскийПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
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