https://ria.ru/20200930/tseli-1578023065.html

Александр Никитин: Тамбовщина идет по пути достижения национальных целей

Александр Никитин 13 сентября этого года избран на второй срок главой администрации Тамбовской области, за него проголосовали 79,3% избирателей, принявших... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T20:29

2020-09-30T20:29

2020-09-30T20:29

тамбовская область

александр никитин

владимир путин

тамбовская область

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<em><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Никитин</a> 13 сентября этого года избран на второй срок главой администрации <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a>, за него проголосовали 79,3% избирателей, принявших участие в выборах. О планах работы региональной исполнительной власти на ближайшие пять лет он рассказал корреспонденту РИА Новости:</em><strong>— Александр Валерьевич, теперь, после выборов, можно поделиться планами на будущее. В чем видите ваши основные цели и задачи?</strong>— Я своих планов никогда и не скрывал, часть из них озвучил еще летом в своем ежегодном выступлении перед депутатами областной думы. И тамбовчане, отдавая за меня свои голоса, прекрасно понимали, по какому пути пойдет область в ближайшие пять лет. В первую очередь, это достижение национальных целей, озвученных президентом страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Владимировичем Путиным</a>. Я поставил задачу вице-губернаторам, отраслевым управлениям обеспечить все взятые на себя обязательства по качественному и своевременному исполнению нацпроектов, несмотря на неблагоприятные объективные условия, связанные с пандемией. На это мы и намерены направлять все наши ресурсы. И, поскольку речь уже зашла о противодействии коронавирусной инфекции, то необходимо начать с темы здравоохранения. Я считаю, что отрасль встретила пандемию во всеоружии. Благодаря предпринятым мерам, у нас один из самых низких показателей летальности в стране. Уверенность в продолжении успешной работы, конечно, придает и заметно модернизированная за последние годы материально-техническая база лечебных учреждений. В условиях новых вызовов мы не откажемся от ранее намеченных планов по ее дальнейшему укреплению. До конца текущего года необходимо ввести в эксплуатацию еще шесть фельдшерско-акушерских пунктов. В Мичуринске, <a href="http://ria.ru/location_Morshansk/" target="_blank" data-auto="true">Моршанске</a> и Уварове планируем открыть Центры амбулаторной онкологической помощи. Также в этом году совместно с управлением градостроительства должно быть подготовлено все необходимое для запуска строительства в регионе нового онкодиспансера.К 2025 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения планируется строительство 26 объектов: поликлиники в северной части областного центра на сумму 1,6 миллиарда рублей, стационара Кирсановской центральной районной больницы, 11 центров общей врачебной практики, 13 фельдшерско-акушерских пунктов. До 2022 года необходимо построить 4 вертолетные площадки при медицинских организациях для улучшения работы санавиации, улучшить организацию региональной диспетчерской службы скорой медицинской помощи, к которой будут подключены, в том числе, и санитарно-авиационные бригады. До 2025 года планируется увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза. В целом в ближайшие 5 лет инвестиции в сферу здравоохранения, по прогнозу, составят 12,5 миллиардов рублей.<strong>— Каких изменений ждать в экономической политике?</strong>— Продолжим следовать запланированным курсом. К 2024 году планируем увеличить объем валового регионального продукта в 1,4 раза, обеспечив среднегодовой темп роста 102,5%. Ожидаем, что доходы бюджета, связанные с реализацией национальных проектов, до 2024 года составят 21 миллиард рублей. Так, в следующие 5 лет в бюджет Тамбовской области на развитие сферы образования из федерального бюджета поступит около 5 миллиардов рублей, сферы культуры - более 436 миллионов рублей. Будем работать над увеличением не только консолидированного, но и областного бюджета. При этом намерены не просто обеспечить рост дохода казны, а сократить при этом госдолг области, в ближайшие 5 лет - в 2 раза.Мы продолжим работать с инвесторами, развивать инфраструктуру индустриальных площадок – перспективных точек роста региональной экономики и привлекать на их территорию новых резидентов. Например, с крупнейшим онлайн-ритейлером Wildberries ведутся переговоры и уже заключены соглашения о намерении по строительству распределительного центра в ТОСЭР <a href="http://ria.ru/location_Kotovsk/" target="_blank" data-auto="true">Котовск</a>, который будет выполнять не только логистические функции. В числе задач центра — оказание содействия предпринимателям Тамбовской области в развитии бизнеса, расширении и экспорте продукции на территории других стран, в которых осуществляются продажи Wildberries. Такой проект совершенно нового формата позволит создать порядка пяти тысяч новых рабочих мест и привлечет в экономику области более 5 миллиардов рублей инвестиций.Высокий потенциал области по развитию экспорта зерновых создал предпосылки для реализации новых проектов создания мощностей для хранения соответствующих культур и их транспортировки. С такой инициативой вышел один из лидеров данного рынка — <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_zernovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Объединенная зерновая компания</a>. Уже подобран участок на территории индустриального парка "Уварово", решается вопрос с подключением к ресурсам.В перспективе приток инвестиций в регион должен составлять не менее 25% валового регионального продукта. Будем развивать экспортное направление. К концу 2024 года прогнозируем рост объема экспорта продукции АПК Тамбовской области до 252 миллионов долларов, что на 63% больше, чем в 2019 году.Иногда жизнь вносит в планы приятные коррективы. Планировалось, что на территории региона валовый сбор зерновых и зернобобовых культур увеличится до 4,5 миллионов тонн к 2025 году. Однако этот результат, скорее всего, будет достигнут уже в этом году. По последним данным, уже собрано около 4,4 миллиона тонн зерна, и впереди – новые рекорды.Продолжим активно заниматься сменой традиционных садов на высокоплотные сады интенсивного типа, площадь которых к 2025 году составит около 4,5 тысячи гектаров. В следующие 5 лет за счет увеличения мощностей действующих животноводческих комплексов, а также строительства нового комплекса "Тамбовский бройлер" ожидаем увеличение производства мяса на 10%, что в целом даст более 600 тысяч тонн мяса в год.Сегодня необходимо решать новые задачи – цифровизация промышленности, увеличение экспортных оборотов, производительности труда, рост объемов продукции гражданского назначения на предприятиях ВПК. Кроме того, за следующие 5 лет намечено увеличение в 1,5 раза количества построенных, реконструированных и отремонтированных автодорог. До 2024 года планируется создать более 11 тысяч высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве, переработке, обрабатывающем производстве, строительстве.<strong>— Что ждет тамбовскую сферу образования и науки?</strong>— В 2020-2024 годах планируется рост заработной платы в системе образования не менее чем на 25%. Продолжится масштабная модернизация образовательной инфраструктуры. Будет построено 7 школ на 6550 ученических мест и 9 детских садов на 1280 мест, в сельских школах и школах малых городов будут созданы 128 Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", появится еще 1 стационарный технопарк "<a href="http://ria.ru/organization_Kvantorium/" target="_blank" data-auto="true">Кванториум</a>" и 2 мобильных технопарка. Кроме того, откроются 3 Центра цифрового образования "IT-куб". Будет создан Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех". Для детей будет организовано 1,5 тысячи новых мест дополнительного образования. Появятся новые структуры для поддержки профессионального развития педагогических работников региона: 2 Центра непрерывного повышения профессионального мастерства и Центр оценки квалификаций педагогов. Система профессионального образования расширится за счет 25 современных мастерских, а также Центра опережающей профессиональной подготовки, который станет звеном, обеспечивающим взаимодействие образовательных организаций и предприятий реального сектора экономики по вопросам кадровой политики.Перед образованием стоят задачи переобучения представителей массовых профессий. Нашими университетами уже немало сделано для этого. В частности, в конце прошлого года на базе ТГУ имени Г. Р. Державина был открыт университетский Технопарк. Сейчас это место, в котором осуществляется коммерциализация разработок и технологий ведущих научных школ Тамбовщины. На его базе реализуются инновационные проекты в сфере применения беспилотной авиации в различных секторах экономики, информационных технологий, биотехнологий, "умных технологий" для городов и многое другое. Созданная "точка кипения" Агентства стратегических инициатив буквально в первые месяцы работы стала лидером по проведению мероприятий среди аналогичных подразделений в других регионах.В настоящее время в регионе созданы предпосылки к интеграции производственных, научных и образовательных потенциалов участников химического кластера, якорными компаниями которого выступают Корпорация "Росхимзащита", предприятия промышленной группы "Крата", Тамбовский завод "Комсомолец". Всего у нас действуют более 40 предприятий, связанных с химической отраслью. Интегрирующим началом является Инжиниринговый центр, созданный в Техническом университете.Не могу сегодня не сказать и о проекте создания инновационного научно-технологического центра "Мичуринская долина" — знакового для нашей области. Фактически мы первыми заявили эту тему именно в сфере АПК. Этот проект должен иметь статус федерального. Сейчас мы вышли на новый, более высокий уровень его согласования. А именно, проект соответствующего постановления правительства РФ направлен в федеральные министерства.Вместе с тем, давно настала пора университетам и научным центрам <a href="http://ria.ru/location_Tambov/" target="_blank" data-auto="true">Тамбова</a> и Мичуринска задействовать более тесные механизмы интеграции, как, например, создание совместных кафедр и лабораторий, сетевое взаимодействие научных и образовательных команд и многое другое.<strong>— Хватит ли у региона возможностей для поддержки гражданского общества, молодежных инициатив?</strong>— Мы прекрасно понимаем, что качественно выстроенная молодежная политика, внимание к инициативам молодежи — это наш вклад в будущее не только нашего региона, но и всей страны. Региональный конкурс "Лидеры Тамбовщины" за два года проведения охватил свыше тысячи активных молодых людей. Этот конкурс остается наиболее успешным и востребованным региональным форматом реализации возможностей тамбовской молодежи, являясь реально действующим социальным лифтом, и мы планируем его продолжать. Среди новых проектов - театральный центр "Арт-резиденция "Гараж", защиту которого я поддержал недавно на форуме "Таврида-АРТ". Строительство "Гаража" запланировано на август 2021 года. Новая творческая площадка, а там будет трансформируемый зал на 500 мест, образовательные студии, зал для совещаний, производственный цех для создания контента, позволит объединить представителей креативной тамбовской молодежи.В рамках развития гражданского общества будем и дальше поддерживать волонтерское движение и молодежные инициативы, обеспечим народный контроль при реализации проектов в социальной сфере, дорожном строительстве, создания комфортной среды в общественном пространстве. В общем, планов, вполне реальных, – огромное количество. И все они нацелены на устойчивое социально-экономическое развитие Тамбовщины, сохранение гражданского единства и общественно-политической стабильности.

https://ria.ru/20200716/1574462635.html

https://ria.ru/20200825/urozhay-1576306402.html

https://ria.ru/20200731/1575239901.html

https://ria.ru/20181012/1530574330.html

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https://ria.ru/20200828/proekt-1576453084.html

тамбовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, владимир путин, тамбовская область