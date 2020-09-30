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В КБР возбудили дело после смерти младенца от черепно-мозговой травмы
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после смерти младенца в результате получения черепно-мозговой травмы, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:22
2020-09-30T23:53
кабардино-балкарская республика (кбр)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 30 сен — РИА Новости.</strong> Следственные органы <a href="https://ria.ru/kbr/" target="_blank">Кабардино-Балкарии</a> возбудили уголовное дело после смерти младенца в результате получения черепно-мозговой травмы, сообщает СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по региону."По версии следствия, 27 сентября 2020 года в медицинское учреждение родителями была доставлена малолетняя 03.08.2020 года рождения в состоянии клинической смерти. Проведенными реанимационными мероприятиями вернуть девочку к жизни не удалось", — говорится в сообщении.Отмечается, что, по словам родителей, ребенок почувствовал себя плохо после кормления."Следователем было назначено проведение судебно-медицинского исследования тела, в ходе которого установлено, что причиной смерти ребенка явилась черепно-мозговая травма", — уточняет ведомство.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК России, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
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кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В КБР возбудили дело после смерти младенца от черепно-мозговой травмы

17:22 30.09.2020 (обновлено: 23:53 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НАЛЬЧИК, 30 сен — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после смерти младенца в результате получения черепно-мозговой травмы, сообщает СУ СК по региону.
"По версии следствия, 27 сентября 2020 года в медицинское учреждение родителями была доставлена малолетняя 03.08.2020 года рождения в состоянии клинической смерти. Проведенными реанимационными мероприятиями вернуть девочку к жизни не удалось", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по словам родителей, ребенок почувствовал себя плохо после кормления.
"Следователем было назначено проведение судебно-медицинского исследования тела, в ходе которого установлено, что причиной смерти ребенка явилась черепно-мозговая травма", — уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК России, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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