https://ria.ru/20200930/travma-1578014295.html

В КБР возбудили дело после смерти младенца от черепно-мозговой травмы

Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после смерти младенца в результате получения черепно-мозговой травмы, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:22

2020-09-30T17:22

2020-09-30T23:53

кабардино-балкарская республика (кбр)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>НАЛЬЧИК, 30 сен — РИА Новости.</strong> Следственные органы <a href="https://ria.ru/kbr/" target="_blank">Кабардино-Балкарии</a> возбудили уголовное дело после смерти младенца в результате получения черепно-мозговой травмы, сообщает СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по региону."По версии следствия, 27 сентября 2020 года в медицинское учреждение родителями была доставлена малолетняя 03.08.2020 года рождения в состоянии клинической смерти. Проведенными реанимационными мероприятиями вернуть девочку к жизни не удалось", — говорится в сообщении.Отмечается, что, по словам родителей, ребенок почувствовал себя плохо после кормления."Следователем было назначено проведение судебно-медицинского исследования тела, в ходе которого установлено, что причиной смерти ребенка явилась черепно-мозговая травма", — уточняет ведомство.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК России, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200116/1563503905.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф), происшествия